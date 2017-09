Benito Santos, creatividad desbordada

El próximo 3 de octubre se abren las puertas de Minerva Fashion en Expo Guadalajara Desfilia, la plataforma está celebrando 10 años y por tal motivo se ha convocado al talento emergente y consolidado que engrandece a Jalisco y a México a través de la moda, para que estos presenten sus creaciones en este evento que busca generar el consumo local, apostar por los productos nacionales y así generar economía que se quede en el propio país.

Uno de los invitados estelares de Minerva Fashion es Benito Santos, quien presentará su colección “Cíngaro” en una pasarela que comenzará a las 20:30 horas ese mismo día —3 de octubre—. Y a propósito de que es uno de los diseñadores más exitosos y consolidados, brinda en entrevista su perspectiva sobre esta plataforma jalisciense y la importancia de incentivar a los jóvenes creadores.

“La plataforma ha ido creciendo y se ha ido consolidando porque se ha entendido más el mensaje de apoyar el talento, puedo dar el nombre de muchos colegas que son tapatíos y se están haciendo muy fuertes a nivel nacional, no sé qué pasa en esta ciudad que la creatividad es muy común y el talento está aquí”, explica el diseñador quien dice que hoy día los tapatíos marcan tendencia.

“Vamos a las plataformas fuera de Guadalajara y tenemos mucha fuerza, somos gente muy mediática porque nuestro trabajo está gustando, estamos generando empleos, empresas que mueven la economía en el Estado. La industria de la moda es fuerte porque el talento es el que está haciendo que la ciudad sea creativa”.

En ese sentido es apoyado en el mensaje por el señor José María Hernández, embajador de Minerva Fashion y director de la marca de calzado, Diego Torreblanca. “Minerva Fashion promueve el talento mexicano, es posicionar a marcas e industrias, productos nacionales que vienen a generar riqueza a nuestro país. Es posicionar a Jalisco y a Guadalajara como iconos de la moda, porque tenemos todo, la creatividad de los diseñadores, fabricación de vestido, joya, calzado y textil, tenemos 20 escuelas de diseño y gran cantidad de talento como diseñadores como Benito que día a día han estado creciendo. Cuando pensamos en moda en México tenemos que pensar en Guadalajara”.

Benito ya había estado en Minerva Fashion anteriormente y reconoce que siempre es importante hacer trabajo en el Estado del que uno proviene. “Es muy importante estar en la ciudad donde tienes tu base. Guadalajara es una ciudad para dar una semana o tres días completos de moda, se tiene que crecer más y que esta unión de las Cámaras crezca todavía más, que esto no sea esporádicamente”.

Sobre cómo afronta esta responsabilidad de ser un referente de la moda, Benito la toma a plena conciencia con la convicción de poder incentivar a quienes están comenzando. “Es una responsabilidad que vas asumiendo con el tiempo, comunicar las cosas de manera acertada, todos los días cometemos errores, pero vas aprendiendo, hoy lo que trato de demostrarle a los nuevos valores en Jalisco es que se puede lograr, pero trabajando muy duro, también hay que rodearse de la gente indicada. Sé que muchas cosas que puedo decir son tomadas con seriedad, sé que hoy mi voz tiene fuerza y me siento muy comprometido a trasmitirle a esta gente con esta madurez, hay que ser consciente de que tu palabra y tus actos pueden influir en la gente”.

José María destaca que precisamente el Consejo de la Moda, el MIND, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco incentivan a los jóvenes a que crean en sus empresas y los guían para creen industria. Hay una campaña que se llama “Lo Nuestro” que trata de sensibilizar de lo importante que es consumir lo hecho en México. “Cuando alguien compra un producto nacional no gasta, invierte en su futuro”.

Benito presentará en Minerva Fashion la colección “Cíngaro” —Primavera 2018— y hace referencia a una comunidad nómada en Europa que se ha dedicado a viajar por el mundo, pero que no olvida sus raíces. “Quiero demostrar con esta colección es que si bien he ido a muchos lugares, sigo teniendo esa identidad y folclor que me caracteriza, me siento muy orgulloso de mis raíces y de estar en este Estado. Van a ver una colección muy vibrante, llena de colores, un poco del folclor de Jalisco pero con una visión muy conceptual, algo moderno, pero que nos lleva a la nostalgia de donde nacimos y crecimos”.

Benito utiliza organza de seda y chifón entre los materiales, en cuanto a la paleta de colores está presente el amarillo limón, naranja, rojo, morado y verde.

Calzado con gran presencia

Diego Torreblanca es una marca con una trayectoria de 38 años, muy consolidada y que trabaja en México y Estados Unidos, con presencia en tiendas departamentales, vendiendo en Nueva York y Los Ángeles, además maquilan como fabrica para firmas como Steve Madden, Zara, Japón y Emiratos Árabes.

En las oficinas del Consejo de la Moda en MIND se están recibiendo víveres, también en las cámaras del calzado y del vestido, son lugares de acopio para llevarlos a los Estados afectados por los dos sismos recientes.