Ben Affleck podría querer otra oportunidad con su ex Jennifer Garner

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Garner han vuelto a circular, pero todo indica que el interés no es recíproco. Según fuentes consultadas por Page Six, el actor estaría dispuesto a reavivar su relación con la intérprete, aunque ella no comparte la misma intención.

"El sentimiento no es mutuo por parte de Jen. Ella está feliz con John [Miller] y simplemente no está en esa sintonía. Tiene una gran relación de crianza compartida con Ben, y eso es todo para ella en este momento", declaró un informante al medio.

No obstante, otra fuente reveló que Affleck "desearía otra oportunidad" con su ex esposa y "definitivamente estaría dispuesto a intentarlo si el momento fuera el adecuado". A pesar de ello, reconoció que el actor es consciente de que "no es realista en este punto de sus vidas".

La misma fuente agregó que la estrella de The Batman, quien recientemente terminó su matrimonio con Jennifer Lopez, está enfocada en su carrera y en esta nueva etapa de su vida. Además, aseguró que Affleck "respeta la relación de Jen con John y nunca intentaría interponerse entre ellos".

Jennifer Garner y John Miller han mantenido una relación desde 2018, el mismo año en que la actriz finalizó oficialmente su divorcio de Affleck tras separarse en 2015. Mientras tanto, alguien cercano a Miller comentó que, aunque él no se siente amenazado por la cercanía entre Garner y su ex esposo, "es difícil no sentir celos cuando es evidente que tienen un fuerte vínculo y una gran amistad".

Por el momento, la posibilidad de que Affleck y Garner retomen su romance parece remota. Sin embargo, ambos han logrado construir una convivencia armoniosa por el bienestar de sus hijos, Violet (19), Seraphina (16) y Samuel (13).

De hecho, recientemente fueron captados compartiendo un momento de risas mientras celebraban el cumpleaños número 13 de su hijo Samuel. Los ex protagonistas de Daredevil se mostraron relajados y disfrutando la ocasión durante una actividad de paintball en Los Ángeles.

AP/ARCHIVO

Ben Affleck y Jennifer Garner fortalecen su vínculo tras el divorcio

Desde su separación, Ben Affleck y Jennifer Garner han pasado más tiempo juntos, según informó una fuente a Page Six. El actor de Justice League y la protagonista de Si tuviera 30, quienes estuvieron casados durante una década (2005-2015), han fortalecido su relación tras el divorcio.

El acercamiento entre ambos se ha visto impulsado, en parte, por la reciente ruptura del actor con Jennifer Lopez y los incendios ocurridos en Los Ángeles. Estos acontecimientos han propiciado que Affleck y Garner "se apoyen mutuamente más que nunca", reveló la fuente.

Asimismo, la prioridad de ambos sigue siendo la crianza de sus hijos. Aunque en un principio su relación fue complicada después del divorcio, con el tiempo lograron construir una sólida amistad y comparten puntos de vista similares en varios aspectos. "Es normal que las cosas fueran difíciles al principio, pero han logrado establecer una amistad firme y están en la misma página en muchos aspectos", explicó el informante.

La buena relación entre los actores también se ha reflejado en momentos familiares importantes. En la última Navidad, Garner invitó a su ex esposo a celebrar junto a sus hijos. Además, en Acción de Gracias, ambos participaron en un evento benéfico en Los Ángeles, donde colaboraron en la alimentación de dos mil personas en situación vulnerable antes de compartir la cena en familia.

"Los hijos de Ben y Jen disfrutan mucho pasar las festividades juntos. Forman una unidad familiar muy unida", destacó la fuente.

BB