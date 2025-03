Después de que Madonna revelara que "Emilia Pérez" fue su filme favorito del año, Karla Sofía Gascón subió una historia agradeciendo todo el apoyo que ha recibido de parte de la cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense. Madonna habría sido un apoyo importante tras la ola de críticas y cancelaciones que enfrentó la protagonista de “Emilia Pérez” del polémico filme de Jacques Audiard, luego de que unos tuits discriminatorios escritos por ella se volvieran virales en redes sociales.

A través de Instagram, Gascón subió una foto en la que Madonna la abraza tiernamente. El texto de la publicación dice lo siguiente:

"Madonna, quiero agradecerte por todo el amor que me has mostrado, por tu invitación a la fiesta que diste después de los Oscar y por las palabras de cariño y fuerza. Te amo" escribe la actriz española nominada al Oscar.

Madonna ya había mostrado cariño hacia “Emilia Pérez” desde hace tiempo pues se había referido a la cinta como una obra maestra en la que destacó las actuaciones increíbles tras ver la película en el Festival de Cine de Nueva York.

En la historia subida por Karla Sofía también agradeció a la gente de Hollywood por cómo la trataron:

"También quiero tomar esta oportunidad para agradecer a todos los profesionistas de Hollywood que expresaron su apoyo y admiración por mí la noche de los Oscar, tanto en la gala como en la fiesta" concluyó.

En una historia posterior, Karla Sofía Gascón también festejó a Mikey Madison por haber conseguido el Oscar en la categoría en la que competía. Al igual que el anterior mensaje lo hizo con el siguiente mensaje escrito en inglés:

"Me hubiera encantado conocerte en la alfombra y más tarde abrazarte y felicitarte por tu trabajo, pero por razones más allá de mi control, no pudo suceder esta vez. Espero encontrarnos pronto para poder expresarte estos sentimientos en persona" escribió. Hay que recordar que Gascón no participó de la alfombra roja que precede a la gala de los premios.

