Maryfer Centeno reacciona a las disculpas de Mr. Doctor y "acepta perdonar"

La grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, reaccionó a la disculpa pública que el creador de contenido conocido como Mr. Doctor emitió a través de sus redes sociales. Con este mensaje, ambos pusieron fin a la disputa legal que sostuvieron durante varios meses, llegando a una resolución pacífica.

La disculpa de Mr. Doctor

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Mr. Doctor reconoció sus errores y aceptó la responsabilidad de sus declaraciones en contra de Maryfer Centeno. Durante su mensaje, admitió que sus expresiones fueron agresivas y que sus críticas hacia la grafología sobrepasaron los límites de lo aceptable.

"Los últimos meses han sido complicados para Maryfer Centeno, debido a diversos videos en los que fui violento con ella, además de cuestionar su labor como grafóloga, una disciplina legítima respaldada por instituciones como la SEP, la UNAM y el Poder Judicial", expresó en su disculpa.

Asimismo, reconoció que sus comentarios propiciaron un conflicto innecesario y que utilizó términos ofensivos e injustificados.

"Hoy asumo total responsabilidad por haber empleado calificativos violentos e inapropiados, como ‘perra’ o ‘charlatana’, entre otros, que sobrepasaron los límites de lo aceptable y fomentaron la violencia", agregó.

Si bien dejó en claro que seguirá cuestionando información que considere carente de base científica, aceptó que su forma de expresarse fue inadecuada.

"En persona ya ofrecí disculpas a Maryfer, reconociendo que mis palabras fueron excesivas, ofensivas y totalmente fuera de lugar. No había justificación alguna para usar un lenguaje tan agresivo y reconozco que emplear esos calificativos fue un error grave. Me comprometo a no repetir este comportamiento contra Maryfer", concluyó.

La respuesta de Maryfer Centeno

Por su parte, Maryfer Centeno valoró el hecho de que Mr. Doctor haya reconocido la validez de la grafología como profesión y destacó la relevancia legal de su caso.

"El día de hoy, el Mr. Doctor o como usted prefiera llamarlo, Octavio Arroyo, me ofrece estas disculpas de manera pública. Afortunadamente, reconoce que la grafología es una profesión completamente legítima", expresó la especialista.

Además, afirmó estar dispuesta a perdonarlo, aunque enfatizó la importancia de establecer límites en la crítica pública.

"Creo que hay que perdonar, sí, claro que sí. Este es un precedente legal muy relevante porque en México no existía una referencia clara sobre cuáles son las formas correctas, adecuadas y respetuosas para expresar una crítica", afirmó.

Maryfer también resaltó que las descalificaciones personales no deben formar parte de un análisis profesional.

"No puede existir una crítica profesional cuando se utilizan términos como 'charlatana' o 'perra'. Me da mucha tranquilidad que esto haya llegado a su fin", señaló.

Finalmente, la especialista en lenguaje corporal expresó que el proceso fue difícil, pero que está lista para seguir adelante.

"Me alegra que haya reconocido que fue agresivo y violento. No queda más que continuar, me siento tranquila, aunque sé que fue un proceso complicado. Es momento de perdonar a Octavio", concluyó.

En su testimonio, también mencionó que al conocerlo en persona percibió una diferencia notable con la imagen que proyecta en sus videos.

"No me veía a los ojos", comentó.

