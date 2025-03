Yuri se alista para conquistar la Arena Guadalajara con su gira “Icónica”

La cantante Yuri está lista para traer su gira 'Icónica' a la Arena Guadalajara el próximo 30 de mayo, en un espectáculo que recorrerá por sus grandes éxitos, vestuarios emblemáticos y una producción de alto nivel. La artista veracruzana, quien ha experimentado un resurgimiento en su carrera gracias a este tour, se mostró emocionada por su próxima presentación en uno de los recintos más modernos de Latinoamérica.

"Guadalajara es muy importante, es una plaza importantísima para todos los artistas de habla hispana, de Europa, de todo. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son plazas importantes, por lo tanto, yo quería hacer otra cosa, yo quería hacer algo de otro nivel aquí", expresó en una rueda de prensa.

La intérprete de 'Maldita Primavera' destacó que la Arena Guadalajara representa un gran avance para la escena musical en la ciudad, ofreciendo comodidad y una experiencia completa para los asistentes.

"Definitivamente, ir a los estadios es un poco incómodo. La Arena Guadalajara es un lugar cerrado, con mucha oferta gastronómica. Si alguien puede hablar de las arenas, soy yo. Ya he hecho arenas en México, y contando la presentación que tendré en la Arena Monterrey, serán ya diez", afirmó.

La gira Icónica ha sido un éxito rotundo para Yuri, con boletos agotados en varias de sus fechas. "Gracias a mi gira Icónica, nunca había pasado lo que está pasando en este momento en mi carrera con este show. Estoy impactada porque se están agotando los boletos un mes antes o mes y medio antes. Este concierto en la Arena Monterrey ya está agotado: 12 mil personas, todo vendido, reveló.

Cuando surgió la propuesta de presentarse en Guadalajara, no dudó en aceptar, a pesar de que la Arena es un recinto de mayor capacidad. "Me gustan los retos. No me gusta nada más venir a los palenques, que creo que ya no vengo. Me gustan las cosas grandes y creo que Guadalajara se merecía un lugar así", aseguró.

Para la artista, este concierto representa una oportunidad para ofrecer un espectáculo inolvidable. "En el boleto que la gente compre, así sea el más barato que cuesta 500 pesos hasta el más caro, ustedes van a ver un súper espectáculo y cómodo. Eso es lo que me animó a traer Icónica aquí, ya que es un show mucho mayor de los que yo he traído anteriormente", señaló.

La demanda de su espectáculo ha sido tal que ha tenido que abrir nuevas fechas en la Ciudad de México. "Abrimos la cuarta fecha en el Auditorio Nacional. Cada mes estoy haciendo un auditorio. Eso hace muchos años que yo viví. Hace 11 o 12 años hice ocho auditorios en dos meses. Icónica realmente me ha sorprendido", confesó.

El significado de “Icónica”

Pese al éxito del concepto, Yuri admite que nunca se ha considerado a sí misma una figura icónica. "Yo nunca me he sentido icónica, creo que esos títulos los tiene que poner la gente. Yo no voy por los títulos, yo voy por los hechos".

El nombre de la gira surgió tras una serie de conversaciones con sus seguidores. "Después de la gira Euforia, que me fue muy bien, mis fans me sugirieron que se llamara Icónica. Me convencieron diciéndome que era una mujer icónica, que fui pionera en música, vestuario, en salir en series. Me llamaron una mujer propositiva, que las icónicas dejan huella y no son pasajeras. Y cuando yo oí todo ese rollo, me convencieron y dije ‘va’".

Así comenzó a diseñar el concepto del tour, revisando su propio archivo de vestuario. "Tenía todos los vestuarios que he usado. Tengo vestuarios de cuando salía en Siempre en Domingo o de mi primera gira en España", contó.

El espectáculo se ha convertido en una especie de máquina del tiempo en la que Yuri revive cada etapa de su carrera. "La gente quiere recordar las épocas de las canciones que serán interpretadas de los 80s a los 90s. Es un show transformista, con 15 cambios de vestuario, dividido en cinco partes que repasan cada una de mis etapas".

Su participación en el Vive Latino: un desafío inesperado

Además de su gira, Yuri enfrentará un reto diferente al presentarse en el Festival Vive Latino, en un segmento llamado Música para mandar a volar. En este bloque, compartirá escenario con artistas como Belinda, Daniela Romo, Leonardo de Lozanne, María José, Napoleón y Saúl Hernández.

Sin embargo, confiesa que en un inicio pensó en declinar la invitación. "Yo no soy rockera ni nada de esos rollos. La verdad, al final lo quise cancelar, pero no me dejaron", admitió.

Pese a sus dudas, decidió aceptar el reto. "Me siento como cucaracha en gallinero, quiero que sepan, pero como a mí me encantan los retos y ya vi que las demás están ahí, aceptamos. Es agarrar el toro por los cuernos y vamos a conquistar ese público. Lo haremos lo mejor posible", aseguró.

Yuri reconoce que el público del Vive Latino puede ser difícil de conquistar, pero confía en su talento y trayectoria. "Para todas las poperitas que vamos a estar ahí, vamos a tenernos que llegar de rodillas y pedirle a Dios: ‘Señor, agárranos confesadas’. Y ahí es tu talento el que va a sobresalir. De cómo vas a exponer tu música para ese tipo de público que no es tan fácil de conquistar", comentó con humor.

TE PUEDE INTERESAR: Aprovecha el jueves 2x1 de Ticketmaster en estos conciertos en Guadalajara

MF