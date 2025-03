Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 7 al 9 de marzo

Aries

Este fin de semana es perfecto para consentirte y comprarte lo que necesitas para ti. Estás en un período de renovación en todos los aspectos de tu vida. Te invitan a salir de viaje a un lugar cercano, y terminas un curso de idiomas para comenzar otro de liderazgo. El sábado, celebras a un amigo y te diviertes mucho, recuerda que no todo es trabajo.

Ten cuidado con las energías negativas que te rodean; podrías sentir dolor de cabeza, por lo que se recomienda un baño de agua bendita el 7 de marzo para cortar esas malas vibras y atraer más abundancia.

Con los números 20 y 07 tendrás un golpe de suerte; personaliza tu suerte agregando tu fecha de nacimiento. En el amor, todo está muy estable, y tu pareja te pedirá salir de viaje en Semana Santa. Prepárate para esa escapada. Además, estás en el momento ideal para poner en marcha un nuevo negocio y aumentar tus ingresos.

Tauro

El viernes será un día lleno de trabajo atrasado y pagos pendientes. Es fundamental que organices mejor tus gastos y te enfoques en ahorrar.

Terminas una relación sentimental, ya que sientes que no era para ti. Recuerda que, como buen Tauro, siempre buscas la perfección en tus relaciones, pero eso puede ser difícil de encontrar. No seas tan exigente contigo mismo.

Recibes una invitación a una boda y empiezas a pensar en un negocio que te irá de maravilla. Asegúrate de descansar lo suficiente para rendir en el trabajo y, si puedes, reduce el tiempo que pasas en redes sociales. El domingo, tu familia te invitará a convivir en un rancho.

Tu golpe de suerte será el 9 de marzo con los números 23 y 10. Además, ayunar hasta las 11 de la mañana el viernes te ayudará a multiplicar tu buena energía.

Géminis

El viernes estarás participando en un curso de superación profesional. Recuerda que, como Géminis, te atrae lo místico y la sanación natural. Considera llevar una dieta más equilibrada para tu bienestar.

Decides pagar la tarjeta de crédito y librarte de las deudas. Ten cuidado con infecciones en la piel o picaduras de insectos. Un amor del exterior te invitará a salir de viaje, ¡acéptalo! Te irá de maravilla.

Aunque eres muy cambiante, es hora de ordenar tus ideas y ponerte un objetivo claro. Haz ejercicio y deja de lado los vicios. Tu golpe de suerte será el 9 de marzo con los números 03 y 22. Usa más el color rojo para potenciar tu suerte.

Cáncer

El 7 de marzo será un día lleno de buena suerte en lo relacionado con el trabajo y tu relación de pareja. Estás rodeado de energías positivas, lo que te ayudará a resolver problemas personales y avanzar.

Tu pareja te invitará a salir de viaje en abril, y será una excelente oportunidad para confirmar si ese amor es el indicado.

El sábado, te invitan a una fiesta familiar, pero recuerda no excederte con la comida, ya que a tu signo le afecta mucho el aumento de peso.

Como buen comunicador, te sugerimos tomar un curso de comunicación los fines de semana para mejorar aún más tus habilidades.

Tu golpe de suerte serán los números 09 y 41. Para los Cáncer solteros, este fin de semana habrá un amor fugaz pero apasionado.

Leo

Este viernes será un día perfecto para estar más en paz contigo mismo y con tu espiritualidad. Se recomienda ponerte agua bendita en la nuca y ayunar hasta las 11 de la mañana para fortalecer tu energía positiva.

Recibirás una buena noticia este fin de semana relacionada con un negocio o cierre de contrato. Evita pelear con tu pareja, ya que tiendes a ser muy explosivo.

Si estás planeando un viaje al extranjero, este es el momento de empezar a hacer los trámites de visa y pasaporte.

No es recomendable que te sometas a una cirugía médica en estos días.

Tu golpe de suerte será el 9 de marzo con los números 04 y 10. Sal al campo y disfruta de la naturaleza, ya que eso te ayudará a estar más saludable. Este fin de semana también será ideal para encontrar nuevos amores en fiestas.

Virgo

Este fin de semana será ideal para renovarte por completo, eliminar rencores y malas energías de tu vida. Si vives cerca del mar o un río, ve a bañarte en el agua; si no es posible, ayuna el 7 de marzo y enciende una vela blanca para fortalecer tu aura.

Cuídate de dolores de espalda y cuello, y evita sacar créditos que puedan descontrolar tus finanzas.

Los Virgo casados estarán disfrutando al máximo y viajando con la familia, mientras que los solteros tendrán un fin de semana lleno de amores apasionados y fugaces. Recuerda que estos días son para divertirse y relajarte.

Tus números de la suerte son 50 y 99. Alguien de tu trabajo te pedirá prestado.

Libra

Este viernes tendrás un día afortunado en el trabajo y recibirás un dinero inesperado. Los días 07 de cada mes son especiales para ti, por lo que se recomienda encender una vela blanca para fortalecer tu energía positiva.

Es importante que no discutas con tu pareja este fin de semana; recuerda que no todos son tan cumplidos como tú, por lo que necesitarás ser paciente. Además, estarás gestionando un crédito para comprar un coche nuevo.

Te invitarán a hacer un campamento o ir a la playa con tus amigos. Ten cuidado con tu celular, intenta no perderlo. Un familiar te invitará a una boda y, el domingo, tendrás tiempo para descansar y recargar energías para la próxima semana.

Tus números de la suerte son 47 y 08. Vístete con colores intensos para atraer más suerte.

Escorpión

Este viernes será un día afortunado, sobre todo en los juegos de azar, donde podrías ganar un premio grande con los números 00 y 21.

Este fin de semana traerá abundancia y buena suerte, pero te aconsejamos que no hables demasiado sobre tu vida personal y seas más reservado. No todas las personas son tan confiables como tú.

Aleja las malas vibras de tu ex pareja, evita hablar con ellos para poder avanzar y que te olviden.

El domingo será un día perfecto para reflexionar y pasar tiempo con la familia. Además, estarás haciendo mejoras en tu hogar, y organizarás una carne asada con tus seres queridos.

Recuerda descansar y no pensar demasiado por las noches, ya que los problemas siempre se resuelven con el tiempo. Los Escorpio solteros disfrutarán de muchas fiestas y retomarán el ejercicio.

Sagitario

Este viernes estarás lleno de energía para ponerte al día con todo lo que tienes pendiente. Como buen signo de fuego, la llegada de la primavera te traerá una gran renovación.

En el amor, es mejor que seas honesto y no hagas promesas que no puedas cumplir. Este fin de semana, irás a visitar a tus abuelos o celebrarás un cumpleaños con tu familia. No dejes que los comentarios negativos de los demás te afecten, ya que tu luz propia les da envidia.

Recibirás una invitación para viajar o salir en Semana Santa con tus amigos. También cambiarás tu celular y te dedicarás a limpiar tu casa.

El domingo, tendrás mucha suerte en el amor, especialmente con personas del signo Aries o Leo. Tu número de la suerte será 26 y 81. Organiza tus cosas y disfruta de la vida sin dejar que los pensamientos negativos te abrumen.

Capricornio

Este viernes te sorprenderán agradables noticias, especialmente en temas de compras o ventas de propiedades. Será un día de suerte para ti, pero evita prestar dinero para no afectar tu energía positiva.

Recuerda que, como Capricornio, tiendes a ser muy imaginativo, y a veces tu mente te hace pensar cosas que no son. Habla con tu pareja para resolver cualquier duda.

El sábado asistirás a un cumpleaños y te divertirás mucho, pero trata de moderar el consumo de alcohol. El domingo será un día de reflexión, pidiendo ayuda divina para mejorar tu vida.

Tu golpe de suerte llegará el 7 de marzo con los números 05 y 30. Usa el color rojo para atraer más suerte. No dejes todo para último momento y estudia para tus exámenes de idiomas. En el amor, seguirás estable con tu pareja, y los Capricornio solteros disfrutarán de amores nuevos sin compromisos.

Acuario

El 7 de marzo será un día muy afortunado para ti en el trabajo. Estás en el momento ideal para realizar cambios importantes y empezar tu propio negocio.

Recibirás una invitación para salir cerca de tu casa, lo que te permitirá disfrutar de la compañía de tus amigos y la naturaleza.

Comprarás un regalo para un familiar que celebra su cumpleaños y cambiarás tu look por completo. Sé honesto con tu pareja, ya que a veces es mejor darse un tiempo y no sentirse presionado.

Pon perfume en estos días para renovar tu energía en todos los aspectos. Para las Acuarios casadas, habrá un embarazo en camino.

Tus números de la suerte son 04 y 21. Alguien del signo Aries o Virgo te ayudará a mejorar tu suerte.

Piscis

Este fin de semana será ideal para disfrutar de la compañía de tus seres queridos y viajar, lo que te ayudará a recargar tu energía positiva. El 7 de marzo traerá suerte para ti con un regalo inesperado y un golpe de suerte en los juegos de azar, con los números 08 y 77.

En el amor, extrañarás a alguien del pasado y sentirás que es el momento de resolver esa situación amorosa. Esto te permitirá sanar tu corazón.

Te pondrás al día con el trabajo pendiente este fin de semana y pensarás en diseñar o construir una casa, ya que eres un signo muy creativo. Los Piscis solteros disfrutarán de un fin de semana lleno de fiestas y amores nuevos y fugaces.

Con información de Mhoni Vidente

