Un acalorado debate se sostiene en redes sociales tras la publicación del último video de la influencer surcoreana Chingu Amiga. El clip de poco más de 30 minutos de duración cuenta con 1 millón de visualizaciones tras dos días de su publicación y tiene 60 mil "likes" en la plataforma de YouTube, sin embargo, ha sido criticado en este y otros espacios. El video lleva el título de "LA DEPORTARON DE EEUU Y DEJARON SIN NADA EN MEXICO... FUI A AYUDARLA! l Chingu Amiga".

En el clip, la influencer colabora con el creador de contenido Huarache Oaxaqueño y ambos visitan a Erika, una mujer que ha sido deportada recientemente de los Estados Unidos junto con sus hijos. La mujer vivía en Estados Unidos junto a su esposo y sus hijos, sin embargo, la separación romántica la obligó a buscar otro hogar y a solicitar refugio en el país vecino. No obstante, autoridades estadounidenses irrumpieron en la casa que rentaba y la deportaron a México junto con sus hijos, sin la oportunidad de tomar ni una sola de sus pertenencias.

Desde el regreso a México, ella y su familia han vivido en situación de vulnerabilidad. Aquí es donde llegan los creadores de contenido, no solo para dar difusión a la historia, sino para entregar varios regalos que sirvan a Erika y a su familia a recuperar su vida. Entre los objetos entregados por Chingu Amiga se pudieron ver un sofa cama, una mesa plegable, cobijas, comida y juguetes para los niños. Al entregar estas cosas, la influencer confesó que todo esto se trataba de un reto para alcanzar los 15 millones de suscriptores, lo cual no fue tan bien recibido en redes sociales.

Reacciones negativas

A lo largo de X, TikTok y el propio YouTube, comenzaron a aflorar diversos comentarios negativos hacia Chingu Amiga. A continuación varios ejemplos de ello:

Chingu amiga sé volvió Whithexican

Ay Chingu, será que se viene tu primera funa?

la chingu amiga posando con gente pobre para monetizar

ya la habían cancelado por gentrificadora e incentivar a hacerlo y ahora deberían cancelarla más por hacer esto

"Chingu Amiga es bastante funable la verdad... esta no es la primera vez que lucra con el dolor ajeno"

"El problema está en que sólo lo hace por beneficio propio y para limpiar su imagen, no porque realmente le importe"

A todo ello, Chingu Amiga respondió a través de la sección de comentarios del video: "Madre mía no sabia que habra tanta critica por subir video de ayudar. Lo subi porque era un reto de 15M ( aunque no he llegado todavía) Pero igual me sentí que si sería padre subir esas historias para que sepamos que podemos ayudar poquito poquito para vivir todos mejor….!!!Iba a seguir tbm pero ya no seeeé".

 

