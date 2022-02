Belinda y Nodal: Poncho De Nigris da recomendación al cantante tras ruptura con su ex, esto dice

Luego de que se diera a conocer el rompimiento entre Belinda y Christian Nodal son muchos los que están a favor de uno o de otro bando y han mostrado su apoyo a cada uno.

Uno de ellos es Poncho De Nigris, quien en su peculiar estilo se mostró solidario con Nodal y junto al músico Julián Caballero le dedicaron una canción en la que le recuerdan a Nodal, que llore unos días y luego siga su camino.

Fue a través de redes sociales donde Poncho junto a Julián hicieron un breve video para Nodal en el que interpretan y actúan el tema "Motel de carretera", escrita por Caballero y con la cual De Nigris le mandó un mensaje al intérprete de "Botella tras botella".

"Este se lo dedicamos a Christian Nodal, sabemos que viene algo mejor para él y que para el cuarto día saldrá en grande. La idea fue de Julián caballero jaja, ¡ánimo Nodal, para arriba! Nadie se muere de amor, al menos que te hagas daño. Al cuarto día, pecho palomo. ¿A poco no?", se lee en la descripción del video que subió Poncho a su cuenta de Instagram y que ya cuenta con más de 700 mil visualizaciones.

"Tres días te lloré, pero ya pal’ cuarto día me quite las cobijas de encima, y hubo tequila hasta el amanecer, desperté de nuevo sin camisa, y estoy listo pa’ nuevas conquistas porque tu nombre ya no recordé", se escucha en el audio del video.

