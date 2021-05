Ayer Christian Nodal y Belinda sorprendieron a sus seguidores en redes sociales anunciaron su compromiso con una fotografía donde muestran el anillo, esto luego de casi un año de relación.

"Me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo"

Sin embargo, muchos se preguntan el costo de este anillo. Aquí te compartimos lo que sabemos.

El anillo Angel City Jewelres de diamante de 12 ct (carat), corte esmeralda fue obtenido por Nodal en una joyería en Los Ángeles, California, con un valor de más de tres millones de dólares (unos 50 millones de pesos mexicanos), según detalló la firma en redes sociales, donde felicitó a la pareja.

Belinda y Christian Nodal decidieron comprometerse en matrimonio este martes en Barcelona en el restaurante Salvaje, que el cantante pidió cerrar para la familia de ambos.

"Damas y caballeros... Belinda Peregrín Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", escribió Nodal al lado de la foto que subió a su cuenta de Instagram, en donde se le ve besando a Belinda.

Por su parte Belinda escribió: "Una imagen dice más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo”.

En una entrevista, Nodal expresó lo enamorado que se encontraba de Belinda, con quien visualizaba pasar toda su vida.

"Nos amamos con locura. Cada vez que hacemos una locura, siempre yo soy el que subo todo y es por eso, porque me siento orgulloso de poder crear algo bonito en estos tiempos tan feos", explicó el cantante de 22 años.

A pocas semanas del romance, los cantantes, que fueron coaches en el reality "La Voz", decidieron tatuarse sus iniciales.

"Beli no tenía ningún tatuaje y me platicó la historia del corazón y para mí que hiciera eso significó mucho, que se empiece a tatuar cosas de nosotros se me hizo bonito, es algo para toda la vida", compartió Nodal en aquella ocasión.

La intérprete de "Sapito", de 31 años, ha tenido romances con personalidades del espectáculo como Christopher Uckermann, con quien protagonizó la telenovela infantil "Aventuras en el tiempo" en 2001 y con quien ella dijo tuvo su primer beso; con el futbolista Giovani dos Santos, el cantante Mario Domm, con el torero Octavio García "El Payo", el ilusionista Criss Angel y su compañero de "La voz", Lupillo Rivera.

Con información de SUN.

