Belinda publica video en apoyo López Obrador

Interpretando la canción "México Lindo y Querido" al son de una guitarra, Belinda compartió un video en su cuenta de Twitter en el que muestra su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México.

El material está compuesto por fotografías de paisajes tradicionales de México y en algunas imágenes aparece AMLO.

"Si no sueñas hoy, ¿cuándo? Si tú no haces la diferencia, entonces... ¿quién? Ante el miedo, la Patria llama al amor. Sin amor no hay patria. AMLO 2018", se lee en el video.

"Es una iniciativa de quienes amamos a nuestro país. La patria nos necesita a todos para construir la PAZ", escribió la cantante en el tuit.

Hace unas semanas Belinda mostró su apoyo al candidato por Morena cuando dijo que López Obrador ganó el segundo debate de los candidatos a la Presidencia de México.

JB