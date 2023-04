Belinda enamora las redes con su acento "español"

Belinda fascinó al público español, no sólo por su look en negro que escogió para presentarse en el programa "El hormiguero", donde habló de su carrera y los proyectos que vienen, sino que también provocó carcajadas entre los asistentes.

La cantante se ha presentado con éxito en sus shows en México, donde sin falta se escucha la oración a Santa Belinda, mientras la artista está encima del escenario rodeada de bailarines: "Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado, amén".

Esta curiosa oración salió a la luz después de que la también actriz terminara su relación con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, con quien había planes de boda después de un mediático romance que terminó de forma abrupta y dando mucho de qué hablar, y aunque a la artista se mantiene feliz en la soltería, Nodal mantiene desde hace meses un romance con la rapera argentina Cazzu.

Belinda y su acento español

Durante su visita al programa "El hormiguero", Belinda fue cuestionada por el conductor Pablo Motos si sabía imitar correctamente el acento español, cosa que de inmediato la intérprete de "Sapito" le demostró desatando las risas y los aplausos de los asistentes.

Y aunque el conductor Pablo Motos intentó imitar el acento mexicano, no lo logró y sólo se ganó el regaño de la cantante, quien lo cuestionó de por qué ponía cara de enojado al imitar a un mexicano. "No puedes decir 'anda la hueva', ¿qué es anda la hueva?; sería como hijo de la chingada sí, qué chingón, pero no con cara de enojado", le dijo Belinda entre risas.

La cantante también habló del episodio que vivió con un fan en México, quien se emocionó mucho al verla, la abrazó y no quería soltarla; a pesar del polémico momento, la también actriz mantuvo la calma y pidió a su equipo de seguridad que también la tuvieran.

FS