Abrazada de Kenia Os y Danna, sin rivalidades y reconociendo el talento de sus colegas, Belinda celebró el lanzamiento de su nuevo álbum Indómita, luego de 12 años sin poder sacar un disco, donde hace un homenaje a las mujeres valientes y empoderadas no sólo dentro de la industria musical sino también en la vida.

Belinda era el centro de atención la noche de este jueves, pero decidió compartir ese momento con Kenia y Danna, a quienes les pidió que se acercaran hasta donde estaba ella y les dijo:

"Gracias a las dos porque somos indómitas, Danna empezaste desde muy chiquita como yo en la música, eres demasiada talentosa, te admiro mucho, te respeto y agradezco profundamente que estés aquí apoyándome. Kenia tenemos una canción juntas y es una de mis favoritas, siempre has sido increíblemente talentosa, inteligente, guapísima, fuerte, siempre me das los mejores consejos y te considero una gran amiga. Gracias a las dos por estar aquí y por apoyarme, esto significa demasiado para mí. Además, somos indómitas".

Este acto, que dice mucho de la sororidad que busca transmitir Belinda, y que puso en cada una de sus canciones de este álbum, también la hizo extensiva a las mujeres en general.

"A todas las mujeres indómitas en el mundo, todas las mujeres fuertes, guerreras, que nada ni nadie apague su luz, que siempre brillen, que puedan hablar siempre lo que sienten, que se expresen y que no tengan miedo, porque somos indómitas", dijo “Beli bélica”, como hoy le dicen sus seguidores.

Para hacer este evento más especial para la también actriz, se proyectó un video donde diversas personalidades le desean lo mejor a Belinda con este disco, entre ellos estuvieron Jared Leto, Natalia Laforurcade, Mon Laferte, J Balvin, Maluma, Luis Gerardo Méndez, Ana Torroja, Tokischa, La Mala Rodríguez, Ángel Sandoval, Lele Pons, Xavi, por mencionar algunas.

"Es una noche especial para mí. A veces siento que es la primera vez que me subo a un escenario, me pongo igual de nerviosa, de emocionada, soy una persona muy sensible y cuando estoy en un momento de tanta vulnerabilidad, sale la mujer sensible que vive en mí", expresó Belinda.

La cantante comentó que el último año había sido uno de mucho aprendizaje, en el que había contado con un equipo que confió en su visión y el mensaje que quería transmitir: Sin embargo, este era un disco muy importante para ella y por eso puso sumo cuidado en los detalles, razón por la que fue complicado terminarlo, ya que seguía haciendo cambios hasta que consideró que estaba listo.

Este arduo trabajo también se vio reflejado en los reconocimientos, pues su disquera, Warner Music, le otorgó varias placas: Disco de Oro para los sencillos "La Mala" y "Jackpot", Disco de Platino por "Cactus" y Triple Disco de Platino por "300 noches"; además, YouTube le entregó un botón de oro por haber alcanzado el millón de suscriptores.

Entre los presentes se encontraba su madre, Belinda Schüll, quien se emocionó hasta las lágrimas cuando su hija le agradeció su apoyo incondicional. La cantante también estuvo a punto de llorar.

Belinda y el poder femenino

Previo al lanzamiento de Indómita, se realizó una alfombra roja por la que pasaron las invitadas de honor de Belinda, Kenia Os, Danna, la Dj mexicana Mariana Bo y Karime Pindter.

"Esta es una noche especial que habla de la resiliencia, de la valentía, que me inspira también mucho, y es brutal verla celebrar una noche tan importante y feliz con su álbum, después de tanto tiempo, y sí, me considero una mujer indómita al cien por ciento, reclamando mi poder, apoyando a las mías también", expresó Danna.

La intérprete de "Mala fama" dejó entre ver que hay una colaboración concretándose entre ella y Belinda , ya que han estado hablando hacia dónde la quieren llevar, pero lo están tomando con calma porque ambas son perfeccionistas y buscarán que el mensaje sea el correcto.

“Yo creo que sería de mucho empoderamiento. Hablamos justo de esta autonomía, de poder decir lo que sea que se nos plazca. Me pondría ahorita en una sesión creativa con todo lo que me he ”tripiado" muchísimo en lo que podría ser, pero apenas hoy salió el disco y me gustaría escuchar lo que está haciendo y platicar con ella. Ya llegará nuestro momento en el estudio", señaló Danna.

Kenia Os se dijo emocionada de que las cosas entre las intérpretes femeninas está cambiando, porque ahora hay apoyo entre ellas y colaboran haciendo música. La competencia ya no es nociva como antaño. Eso sí, no quiso hablar mucho sobre su novio Peso Pluma, a quien se dice le han retirado su visa, como a muchos artistas del regional mexicano, y señaló que en este momento están disfrutándose como pareja, apoyándose profesionalmente y buscando espacios para estar juntos, como el reciente viaje que hicieron a Disney.

Belinda fue quien cerró esta alfombra roja, donde declaró que ese era un momento importante para ella, ya que se escucharían las canciones de Indómita por primera vez, pero se retiró en cuanto la conversación de la prensa se fue dirigiendo al tema de Cazzu , pues fue cuestionada si haría una colaboración con ella.

