Guns N' Roses, una de las bandas más importantes del rock —conformada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan— anunció su regreso a tierras mexicanas y, como parte del itinerario de su gira por América Latina: “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”

La agrupación, con más de 100 millones de discos vendidos y una fuerte presencia en plataformas digitales, dio a conocer a través de sus redes sociales 13 fechas de shows que ofrecerá en países Costa Rica, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil y Perú, entre otras latitudes.

¿Cuándo y dónde se presentará Guns N' Roses en México?

El concierto tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el noviembre de este 2025. La preventa iniciará el próximo martes 10 de junio. La gira, que comenzó el pasado 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur, está programada para concluir el 31 de julio en Alemania, como parte del festival Wacken Open Air

Se trata, pues, de la primera gira con Isaac Carpenter como baterista, luego de que el histórico Frank Ferrer anunciara su salida en marzo de 2025. El repertorio de esta gira incluirá clásicos como:

Además de covers de bandas como Wings, Velvet Revolver y solistas como Bob Dylan.

¿Dónde comprar los boletos?

La empresa promotora encargada de la venta de boletos será Ocesa, la cual anunció que la preventa de boletos estará a cargo de la banca HSBC, cuyos tarjetahabientes podrán adquirir sus boletos las siguientes fechas y horarios:

Martes 10 de junio – Venta a Fans Nightrain | 14:00 hrs

| 14:00 hrs Miércoles 11 de junio – Gran Venta HSBC (Tarjetas de crédito) | 14:00 hrs

(Tarjetas de crédito) | 14:00 hrs Jueves 12 de junio – Gran Venta HSBC (Crédito y débito) | 14:00 hrs

(Crédito y débito) | 14:00 hrs Viernes 13 de junio – Venta General (Todos los bancos) | 14:00 hrs

Con información de SUN

