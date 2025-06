Carlos Cuevas sugiere que Pati Chapoy ya pasó su fecha de retiro

Carlos Cuevas fue uno de los invitados al homenaje a Marco Antonio Muñíz, con motivo de sus 70 años de trayectoria artística. A su llegada al Auditorio Nacional, el cantante expresó su admiración por el ícono de la música romántica y manifestó sentirse honrado por participar en el evento. Sin embargo, su presencia también dio pie a comentarios que volvieron a encender una vieja polémica.

Al ser abordado por los medios de comunicación, Cuevas fue cuestionado sobre su conocida enemistad con la periodista Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando. Visiblemente firme, el intérprete dejó claro que no tiene ningún interés en saludarla, incluso si coinciden en el recinto. Aseguró que no es él quien debe evitar el encuentro, sino ella.

“No la topo, si me la encuentro es lo mismo, que me evite ella, que es quien me tiene que dar la cara por todo lo malo que hizo. Yo no tengo que evitar a nadie porque no he hecho nada malo”, afirmó. Además, agregó que Chapoy no solo lo afectó a él, sino también a su esposa y a sus hijos: “Le hizo mucho daño no nada más a mí, a mi familia, a mis hijos y a mi esposa.”

En medio de sus declaraciones, Carlos Cuevas lanzó un comentario en tono de burla al sugerir que Chapoy, por su edad, ya no debería seguir ejerciendo su labor periodística. “Yo creo que cuando tienes más de 70 años, ya tienes que retirarte, si tienes 80,más todavía”, dijo entre risas, insinuando que la conductora tiene más edad de la que realmente tiene.

Te puede interesar: Benny Ibarra se pronuncia sobre la bioserie de Timbiriche

Así, lo que comenzó como una noche de homenaje a una leyenda de la música, se convirtió también en un escenario para que Cuevas reavivara su conflicto con Chapoy, dejando en claro que la distancia entre ambos persiste y que no está dispuesto a dar vuelta a la página.

Con información de SUN.

KG