Este jueves 5 de junio, se estrenó el quinto álbum de estudio de Belinda titulado Indómita . Este lanzamiento surge luego de 12 años en los que la cantante no podía sacar un nuevo álbum por temas legales con su disquera. Pero, ¿qué significa “indómita” y por qué Belinda escogió ese título para su disco? A continuación te explicamos.

¿Qué significa “indómita”?

El título del álbum no fue elegido por casualidad, pues la realidad es que existe un poderoso y muy personal significado detrás de él.

El significado literal de “indómita” es “que no se puede o no se deja domar”, algo que la cantante de 35 años interpretó como una fuerza interior.

En una entrevista para Dallas News, la “princesa del pop latino” reveló que escogió el título de su disco en un momento sumamente complicado para ella , pues era una época en la que no tenía confianza en sí misma. En la entrevista, Belinda explica que descubrió este término en un libro, y que durante mucho tiempo tuvo esa palabra dándole vueltas por la mente.

“Me sentía super insegura, tenía muy baja la autoestima. Me habían hecho sentir muy poca cosa y me sentía completamente en oscuridad. Cuando te encuentras en la oscuridad, encuentras tu luz al mismo tiempo, tu fuerza ”, dijo la cantante y actriz. “Indomable es como te imaginarías a un caballo, y no: Indómita es mucho más profundo. Creo que es más bien una fuerza interior, que es lo que a mí me dio la inspiración de este disco”.

Asimismo, “Beli bélica”, como la llaman actualmente, explicó que primero definió el título del disco y luego se puso a crear las canciones, con la palabra “indómita” como la inspiración principal para estas.

“Para mí, Indómita y el disco en sí es como un movimiento de una mujer fuerte, de una mujer independiente , de una mujer que en el tema laboral le pueden decir “tienes que hacer esto”, pero al final hace lo que siente, lo que ella cree que en su corazón es lo correcto", reveló la cantante.

Además, dijo que uno de sus objetivos principales con este disco es inspirar y empoderar a mujeres que no tienen manera de alzar la voz: “(Mujeres) que no sienten que merecen ser escuchadas o vistas o respetadas incluso. Que digan “no, yo soy indómita”. Este disco va mucho para el poder femenino ”.

Un disco para reconectar con ella misma

La también actriz, mencionó que el proceso de creación de este disco, fue como una “terapia” para volver a creer en ella y reconectar con su creatividad. Viniendo de una carrera consolidada alrededor del pop, Belinda se aventuró a explorar nuevos géneros, como los corridos tumbados, y explicó que busca hacerlo a su manera, dándole su toque único y especial.

“¿Por qué no voy a cantar yo corridos tumbados? ¿Por qué no tengo yo la capacidad de hacer lo que a mí me guste? Ahí empecé este proceso increíble de volver a creer en mí. Fui y sigo siendo criticada por el género, (me dicen) “eso no es un corrido”. Pues es que es un corrido a mi manera", declaró.

Prosiguió diciendo: “A mí no me gusta copiar a nadie, quiero sonar a Belinda, le guste a la gente o no. Casi ninguna mujer canta ese género y siempre estaba estigmatizado a las letras agresivas o que no fueran de desamor o de amor. Quise darle un giro con las letras, mezclando corridos con el trap y el pop ”.

Con este álbum, Belinda demuestra su capacidad para crear música versátil, que además guarda poderosos mensajes de resiliencia, empoderamiento y fuerza: “Tienes que encontrar esa fuerza que te haga sentir Indómita. Es el momento en el que estoy actualmente”.

