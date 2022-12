Becky G: Así lucía la cantante a sus 15 años

Este 2022 fue de lujo para la creciente artista, Becky G, quien además de lanzar su disco "Esquemas" en mayo, se comprometió recientemente con Sebastián Lletget. Tras seis años de noviazgo con el futbolista estadounidense nacido de padres argentinos, la pareja está lista para llegar al altar.

La intérprete de "Fulanito" se comprometió con su amado el pasado 8 de diciembre en una playa californiana, con un atardecer en uno de los sitios más significativos para ella y su novio. A través de Instagram, los enamorados compartieron la noticia y solo hubo comentarios de buenos deseos y de amor para su futuro.

Becky G es una de las jóvenes artistas del momento y este ha sido un gran año de colaboraciones y de éxitos musicales, destacando por encima del resto la canción "Mamiii", que realizó con la colombiana Karol G. Pero en sus inicios, en vez de cantar canciones propias, la cantante de 25 años reversionaba piezas de otros artistas.

A través de la plataforma de YouTube, Rebbeca Marie Gómez hacía covers cuando era una adolescente en pleno auge de su talento. Uno de ellos es de "Turn up the music", en donde se la puede ver rapeando mientras porta la playera de México, grandes gafas y un gorro snapback. En esos años, la también actriz lucía su clásica sonrisa radiante y una apariencia que no es tan distante de la actual.

La protagonista de "Power Rangers" en el personaje de Trini Kwan (Power Ranger amarilla), saltó a la fama después de que un productor llamado Dr. Luke apreciara su talento en uno de sus videos de YouTube y le ofreciera el ansiado contrato musical para 2013. Su primer sencillo fue "Becky from the Block" y el resto es historia. La californiana siguió creciendo y haciendo colaboraciones hasta llegar a ser una de las mayores exponentes del género urbano y del reggaetón.

LSPC