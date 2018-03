Baute se enamora de México

El cantautor venezolano Carlos Baute grabó el video del tema “¿Quién es ese?”, al lado de Maite Perroni, en una vieja casona en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“¿Quién es ese?’ será incluido en mi nuevo álbum, de corte urbano. Yo también le entro a este ritmo porque me encanta”.

La azotea y los interiores de la deteriorada construcción de estilo francés ubicada en la calle República de Cuba fueron los sitios en los que ambos intérpretes recrearon diversas escenas también al lado del puertorriqueño Juhn “El All Star”, el tercero en discordia dentro de la historia.

“¿Quién es ese?’ será incluido en mi nuevo álbum, de corte urbano. Yo también le entro a este ritmo porque me encanta. Admiro a todos sus exponentes porque me parece que hacen música tan espectacular que hasta los americanos los están tomando como ejemplo”, expresó Baute.

Su incursión en los ritmos urbanos no es algo nuevo, ya que en 2010 compuso temas como “Me pones tierno” y “Ay, mami”, pero jamás los incluyó en un álbum. Si acaso los mostró a nivel digital, pero cree que hoy es cuando debe apostar por este género, justo cuando está en su apogeo.

“En aquel tiempo era complicado que uno sonara en la radio. La casa discográfica, incluso, no quiso que hiciera música urbana, pero les dije que me gustaba bailar y deseaba hacer versiones así. Ahora, tiempo después, lo urbano es un fenómeno y los cantantes pop nos hemos unido a los reggaetoneros para hacer fusiones brutales”.

En los últimos meses al reggaetón se le ha satanizado respecto al tipo de letras que incluye en sus canciones, que se han catalogado como misóginas. Al respecto Baute señaló que él prefiere hablar del amor y siempre referirse de manera positiva a la mujer. “No me gustan para nada esas letras que son grotescas, que dicen cosas terribles. Nada como el romanticismo, me encanta. Siempre busco enaltecer a la mujer, aunque a veces me vaya un poco a lo sensual”.

El nuevo disco de Carlos Baute se lanzará a la venta en septiembre u octubre. Es posible que incluya otros duetos. Además, dedica un tema a sus hijos y una bachata que rompe con lo urbano.