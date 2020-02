Battles y su juego de sonidos

El grupo Battles vuelve a la ciudad luego de casi un decenio de ausencia, ahora dentro del Festival Adverso que se realizará este sábado 29 de febrero en Terraza Vallarta. Considerado como referente del math rock estadounidense, regresa ahora como dueto, conformado por Ian Williams y John Stanier, tras haber lanzado su álbum en “Juice B Crypts” en 2019 (el primero después de ocho años como trío).

Ian Williams recordó su anterior visita y los cambios que han tenido: “Eso fue con nuestro segundo álbum. Justo acabamos de lanzar nuestro cuarto disco, que también es un material de colaboraciones con otros, aunque ahora el centro de la banda es un dueto”.

Tras publicar el nuevo material, Battles incorporó las novedades a sus conciertos: “Ha ido bien. Ya hemos tocado en el Norte y Sur de América, Europa y Japón. Creo que es diferente como dueto, pero lo diferente nunca ha sido algo negativo para nosotros”, platicó Ian. El trabajo entre los dos músicos dejó “más espacio para explorar ideas, sin menos congestionamiento. Antes parte de este arte era solo dejar espacio para alguien más”.

Battles cuenta con una larga lista de colaboraciones (desde la cantante experimental Xenia Rubinos hasta Jon Anderson, vocalista del grupo de rock progresivo Yes). Para el dúo no hay una “fórmula para las colaboraciones. Cada invitado tiene sus propias razones. Pero para mí, por lo menos, las voces sirven como una especie de piel para la canción, en oposición a los huesos. Se viste la música. Pero para nosotros la música viene primero, después sigue la voz”.

La música de Battles ha sido catalogada como rock experimental, math rock y rock progresivo. A propósito de las etiquetas, “yo prefiero más etiquetas sin sentido, porque en realidad no nos fijan a algo. ‘Experimental’ me parece lo suficientemente sin sentido, está bien. Math rock tiene muchas connotaciones que no me gustan. ‘Rock progresivo’ es casi chistoso, lo cual tal vez lo hace positivo, aunque no creo que sea muy cercano a lo que hacemos”.

Para generar el sonido de guitarra de Ian Williams hay una gran cantidad de pedales que modifican la música. Entre ellos el músico resalta el uso de los loops, secuencias que se repiten: “Hay una buena cantidad de sampleos que hago y los toco gracias a un pedal, los suelto y manipulo desde ahí. Es como manipular una fotografía de uno mismo”.

Del lado de la batería, John Stanier tiene su marca personal al colocar uno de los platillos muy alto, algo que “creo que es parte de las bromas del negocio del entretenimiento, parte minimalista. Con un sonido de platillos así le permite emular mejor el estilo de las drum machines”.

Avalancha de música

Junto a Battles, el Festival Adverso incluye a Metronomy, Motorama y Leto V Gorode, Helado Negro, Blackwater Holylight, Light Asylum, Descartes a Kant, Mortemart, The Polar Dream, Birdhaus, Lady K, Freechaps Crew, Hazard Luna, Rapder y Skel.

Battles en el Festival Adverso, sábado 29 de febrero en Terraza Vallarta. Las puertas abren a las 15:00 horas.

Busca más información en la página de internet https://www.festivaladverso.com/.



JL