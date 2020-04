Baterista de Metallica dice que podrían tener nuevo disco este año

El baterista de la agrupación estadounidense Metallica, Lars Ulrich, sostuvo en una reciente conversación virtual con el empresario Marc Benioff, que la banda podría aprovechar la cuarentena para tener música nueva, pues las presentaciones que tenían programadas alrededor del mundo también fueron canceladas.

"Hay una posibilidad de que los cuatro podamos estar juntos tal vez en nuestro estudio aquí en el norte California, si la cuarentena y las órdenes de quedarse en casa disminuyen"

Durante el chat en vivo a través de Facebook y Twitter, el músico comentó con su amigo y CEO de la empresa Salesforce, los planes a corto plazo de los creadores de Enter Sandman.

"Hay una posibilidad de que los cuatro podamos estar juntos tal vez en nuestro estudio aquí en el norte California, si la cuarentena y las órdenes de quedarse en casa disminuyen, etcétera", dijo el músico.

Agregó sobre la probabilidad de un trabajo de estudio sucesor de Hardwired... To Self-Destruct que lanzaron en 2016: "¿Habrá un nuevo álbum de cuarentena de Metallica? No puedo decírtelo porque, una vez más, no sé cuánto durará el aislamiento. Pero si tú, yo y el resto del mundo estamos sentados aquí dentro de seis meses o dentro de un año, diría que hay una muy buena oportunidad ".

Asimismo dio a conocer su punto de vista sobre retomar las fechas canceladas para sus shows en vivo y desestimó el regreso a los escenarios durante 2020.

"No sé cómo será el resto de esas fechas reprogramadas, espero, obviamente, que podamos salir y tocar y conectarnos con las personas en estas situaciones a través de la música, pero ustedes y yo lo sabemos, y todos los que escuchan y miran saben que hay una gran posibilidad de que ninguna de esas fechas va a suceder, porque la idea de reunir a decenas de miles de personas en un concierto quizás no sea la idea correcta para la salud y la seguridad de la gente en 2020".

En tanto, los metaleros continúan brindando todos los lunes los denominados Metallica Mondays, una recopilación de conciertos en vivo a través de sus cuentas oficiales de Youtube y de Facebook, toda la información sobre horarios y títulos de los shows está disponible en su sitio web.

AC