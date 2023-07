Para la premiere oficial de "Barbie" en Los Ángeles, Margot Robbie ha añadido un look más a la lista de looks inspirados en muñecas Barbie, y en esta ocasión llevó uno de los más lujosos e inspirado en la icónica muñeca -codiciada por los coleccionistas- "Solo in the Spotlight".

Margot Robbie se robó las miradas con un vestido Schiaparelli couture a la medida, que es prácticamente una recreación del vestido negro brillante de la muñeca de la década de 1960. Margot además llevó una cola de caballo alta y un pañuelo rosa en mano, así como la famosa muñeca.

Para la premiere oficial de "Barbie" en Los Ángeles, Margot Robbie llevó un look inspirado en una de las Barbies más icónicas. EFE/ Nina Promer

Para la premiere oficial de "Barbie" en Los Ángeles, Margot Robbie llevó un look inspirado en una de las Barbies más icónicas. BARBIE

A la premiere de "Barbie" así como a su mediática alfombra roja, asistieron miembros del elenco como Margot Robbie y Ryan Gosling, la directora Greta Gerwig, cantantes que participan en la banda sonora de la película como Dua Lipa y Billie Eilish, y otras celebridades.

"Barbie" llegará a los cines el próximo 20 de julio.

MR