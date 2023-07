Tras una mediática gira de prensa alrededor del mundo, recientemente se llevó a cabo la premiere de "Barbie" en Los Ángeles con su respectiva alfombra rosa, en la que tanto los protagonistas de la película como otras celebridades desfilaron y acapararon las miradas del mundo entero.

Desde el inicio de la gira de prensa, Margot Robbie enamoró a la audiencia con diferentes looks inspirados en diferentes ediciones de Barbie, y la premiere oficial no fue la excepción. Para el evento, Margot llevó un vestido negro brillante de Schiaparelli inspirado en la muñeca Barbie de los 60's "Solo in the Spotlight", una icónica y lujosa Barbie codiciada por los coleccionistas.

En la alfombra rosa también estuvieron presentes Ryan Gosling, Greta Gerwig, y cantantes que forman parte de la banda sonora de la película como Dua Lipa y Billie Eilish. Además, la premiere contó con la presencia de otras celebridades como Gal Gadot y Dove Cameron.

Margot Robbie

Margot Robbie en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Ryan Gosling

Ryan Gosling en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Greta Gerwig

Greta Gerwig en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

America Ferrera

America Ferrera en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Dua Lipa

Dua Lipa en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Ashley Graham

Ashley Graham en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Dove Graham

Dove Cameron en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Ava Max

Ava Max en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Finneas O'Connell y Billie Eilish

Finneas O'Connell y Billie Eilish en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Gal Gadot

Gal Gadot en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Kate McKinnon

Kate McKinnon en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Nicki Minaj

Nicki Minaj en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Hari Nef

Hari Nef en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

Karol G

Karol G en la premiere de "Barbie". EFE/ Nina Prommer

