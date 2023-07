Muchas personas esperaron con ansia el estreno de la película "Barbie", cinta que, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), recaudó sólo en su primer día 107 millones de pesos, y que fue dirigida por Greta Gerwig.

En redes sociales se han contado todo tipo de historias que tienen que ver con la experiencia de ir a las salas para ver la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, y se han compartido miles de fotografías en las que los usuarios presumen desde el vestuario que diseñaron especialmente para la ocasión, hasta la pelea por un paquete de palomitas color rosa. Sin embargo, llama la atención la anécdota compartida por una usuaria de TikTok, quien reveló que su novio la dejó abandonada en un cine por culpa de "Barbie".

La usuaria Escarleth Palacios desató la conversación al publicar un video en el que cuenta que su novio salió enojado de la sala de cine después de ver la película y dejó que ella se fuera sola a su casa.

La joven explica que su pareja la abandonó porque estaba enojado con ella por llevarlo a ver la película, y dio una opinión sobre la cinta; señaló que sobaja a los hombres, e incluso culpó a "Barbie" por el comportamiento de su novio.

"Acabo de regresar a mi casa sola, porque mi vato me dejó en el cine, porque tú también 'Barbie' te pasaste de lanza. No es empoderamiento femenino, trató de sobajar a los hombres. Sí le doy un poquillo la razón porque 'Barbie' sí se pasó de lanza, 'Barbie' hiciste que me regresara sola", dijo ella.

Quienes vieron la grabación han criticado la reacción del novio, pero también la suya.

OF