Bárbara de Regil revela lo que le “choca” de la actuación

Todo lo que haga o deje de hacer Bárbara de Regil, siempre será tema de conversación en redes sociales. Esta vez la actriz e influencer le propuso una actividad a sus seguidores de Instagram, que la retaran a hacer cosas que ellos creerían que jamás se atrevería a hacer o decir.

Fue así que uno de sus seguidores le cuestionó sobre qué es lo que más odia de ser actriz y ella respondió que dar besos.

“No es que odie, porque no odio nada, pero lo que más me choca es dar besos, solo me gusta besar a Fer (su actual pareja), aquí entre nos”. También la retaron a subir los análisis de la proteína que vende y subió una imagen muy pequeña para cumplir dicha tarea.

En otra historia, la retaron a decirle a su hija que estaba embarazada y tras decirle que no era verdad, ambas se rieron, historias previas también tenía que asustarla sorpresivamente.

Otra hazaña consistía en que comprara un helado y lo agarrara de la parte de arriba y no del cono. Bárbara sabe cómo divertirse con sus fans desde las redes sociales.