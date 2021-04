Bárbara Mori logra ver “Todo lo invisible”

Bárbara Mori está imparable, en enero lanzó la serie “La negociadora”, está a la espera del estreno del filme “Tú eres mi problema” y esta semana llegó al cine con la cinta “Todo lo invisible”; y, por si fuera poco, en entrevista con esta casa editorial comparte que durante 2020 finalizó la escritura de su primer guion con el que debutará como directora, y aunque ya ha tenido experiencias como productora en diversos filmes, la actriz resalta el poder encaminar un proyecto personal que podría comenzar filmaciones este año.

“Va muy bien, estoy muy contenta, estoy levantando carpeta para meterla a IMCINE y si nos aceptan, ojalá la podamos filmar este año. Ya tenemos bastantes cosas armadas, creo que será en México —el rodaje— pero todavía estamos buscando actores y actrices para la película, ya tengo algunos nombres que aún no puedo revelar todavía, pero ya la estamos armando, es un sueño”.

Sobre el filme “Todo lo invisible” —actualmente en cartelera— comparte sentirse emocionada de que finalmente la cinta llegue a las pantallas mexicanas. Añade que la cinta la protagoniza junto a Ari Brickman (“Historia de un crimen: Colosio”) y presentan la historia de “Jonás”, un destacado dentista que tendrá que enfrentar una nueva forma de vida al quedar ciego a causa de un accidente, sin imaginar que esta nueva condición física y emocional despertará en su familia miedos del pasado, incertidumbre sobre la felicidad y fracturas sentimentales.

“La película se estrenaría antes, pero por la pandemia no se pudo, pero ahora justo llega con la sincronicidad del universo, de que todo pasa en el momento que tiene que pasar y es por algo y ahora se estrena en un momento tan importante como en el que estamos, porque la película habla de lo que hemos venido viviendo, de cómo hay que adaptarse a las nuevas realidades, de cómo la vida nos puede cambiar de un momento a otro”, expresa la actriz, quien también comparte escenas junto a José María de Tavira y Daniela Schmidt.

Bajo la dirección de Mariana Chenillo (“Cinco días sin Nora”), quien escribió el guion junto a Ari Brickman, también compositor de la música, Bárbara Mori resalta las peculiaridades de “Todo lo invisible” al considerar que esta historia no solo ofrece una mirada desde la fortaleza y resiliencia, pues principalmente exhibe las distintas formas de afrontar el duelo y la vulnerabilidad ante el cambio.

“Este tipo de historias generan empatía hacia el otro; creo que como espectadores cuando vean lo que le sucede a ‘Jonás’, nos damos cuenta que cualquiera de nosotros podríamos estar en su lugar, eso es impresionante. Es una virtud de la película, generar esa empatía no solo hacia las personas con discapacidad, sino también a la vida, a su vulnerabilidad constante”.

Al natural

Tras consagrar su carrera con proyectos como “Rubí”, “Cantinflas” y “El complot Mongol”, por ejemplo, Bárbara Mori celebra el sumar a un personaje más a su trayectoria como es el caso de “Amanda”, protagonista de “Todo lo invisible”, y con el refleja a una mujer dispuesta a enfrentar los cambios de su familia, pero también que lucha ante las tentaciones de rendirse y dar todo por perdido.

“Me parece un personaje bonito, entrañable y bello, que tiene que ser el pilar de la familia para que no se desmorone. Con ‘Amanda’ explore ese camino de la fortaleza, en el que ella tiene que estar, porque su marido la necesita fuerte, ella tiene que acompañarlo en ese duelo tan fuerte, pero al mismo tiempo se encuentra con la vulnerabilidad y la fragilidad, donde ella también está perdiendo una parte de su marido, que ya no tienen la complicidad que tenían, el deseo es nulo. Sientes que ella necesita gritar, sacar todo lo que está conteniendo, pero tiene que ser fuerte, ese contrate me parece interesante”.

Bárbara recuerda el primer acercamiento que tuvo con el guion propuesto por Ari Brickman y Mariana Chenillo y cómo es que se cautivó ante la idea original de ofrecer una trama distinta también a su nivel de producción, pues la narrativa de “Jonás” brinda giros sorpresivos al espectador con una fusión especial entre drama, la tragedia en su máxima expresión, el suspenso al estilo Kubrick y toques de comedia para aligerar la carga emocional.

“Cuando me puse a leer el guion me encantó la historia, me sorprendió y me reí; no es solamente una tragedia, porque una de las cosas brillantes que tiene Mariana es que sabe enfocarle humor a las cosas, entonces la película tiene humor, pero también suspenso. Es una película que tiene un poco de todo, sorprende, conmueve, te hace reír y llorar”, finaliza.