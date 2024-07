París 2024: ¿cuánto dinero se gana por medalla en los Juegos Olímpicos?

Hay un conjunto de valores y principios que son promovidos por el olimpismo y que al mismo tiempo le dan sustento: el juego limpio, la paz, la excelencia, la salud, son algunos de ellos. De hecho, los Juegos Modernos se implementaron con la idea de recuperar las competiciones griegas, donde las ciudades en conflicto hacían una tregua.

Acorde al "espíritu olímpico", el Comité Olímpico Internacional (COI) no otorga premios en efectivo a los ganadores pero eso no significa que los atletas no reciban compensaciones económicas de otras fuentes.

En los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era, Atenas 1896, los ganadores recibieron una medalla de plata —que se prendía al pecho— y una rama de olivo, símbolo de la victoria. Muy lejos están esos tiempos.

El sentimiento nacionalista y la política, que llevó a boicots de diversas naciones contra los Juegos de Montreal 1976, Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, han hecho del éxito deportivo parte del prestigio y el "soft power" de las naciones; asimismo, el patrocinio de empresas privadas y la aceptación de deportistas profesionales introdujeron otros intereses en la obtención de medallas.

De esta maneta, aunque el COI no premie con dinero, asociaciones y gobiernos sí lo hacen, además de que el triunfo crea para los deportistas la oportunidad de contratos comerciales que llegan a millones de dólares.

Estados Unidos ofrece 37 mil 500 dólares a los medallistas de oro, 22 mil 500 a los de plata y 15 mil dólares a los de bronce.

España, por su parte, premia con 94 mil euros cada oro, 48 mil por plata y 30 mil por bronce.

En el caso de México, la Conade tiene contemplada una bolsa de 30 millones de pesos para repartir entre los ganadores: 3 millones para quien gane el oro, 2 para los ganadores de plata, y 1 para los que obtengan bronce.

Además, en nuestro país existe un sistema de becas vitalicias. Quienes en ediciones pasadas fueron campeones olímpicos reciben mes con mes y de por vida 13 mil pesos, mientras que los que ganaron plata obtienen 11 mil, y 10 mil los ganadores de bronce.

Otros países otorgan privilegios a sus campeones, como Corea del Sur, que exenta del servicio militar obligatorio a quienes se cuelgan un oro.

En los Juegos Olímpicos París 2024, que serán inaugurados hoy, varias federaciones deportivas han anunciado premios económicos a sus ganadores.

World Athletics, la organización regenta del atletismo mundial, anunció que premiará con 50 mil dólares a los campeones olímpicos. Y aunque deja fuera a los ganadores de plata y bronce, se espera que sean incluidos en Los Ángeles 2028.

La Asociación Internacional de Boxeo también premiará con dinero a sus mejores púgiles: 50 mil dólares para los campeones, más 25 mi para su entrenador y otro tanto para el Comité Olímpico Nacional. En partes proporcionales para boxeadores, entrenadores y comités, hay 50 mil dólares para los ganadores de plata y 25 mil para los ganadores de bronce.