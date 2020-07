Bárbara Mori, emocionada por nominación al Premio Ariel

La intriga policiaca en la que Bárbara Mori participó hace un año ahora le brinda una de sus mayores satisfacciones artísticas: estar nominada por primera vez al Premio Ariel por Mejor Coactuación Femenina gracias a “Martita Fong”, personaje clave en “El Complot Mongol”, filme dirigido por Sebastián del Amo y que también está considerado en las ternas de Mejor Guion Adaptado, Maquillaje y Vestuario, por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

“Me gustó mucho el guion cuando lo leí y me enamoré de ‘Martita’, porque era un reto”

“Se siente muy bonito que reconozcan tu trabajo. Estoy muy agradecida con este proyecto y con el personaje, ‘Martita’ fue una cosa deliciosa hacerla, es de los personajes más entrañables, de los retos más grandes que he tenido en mi carrera y qué bonito que dé fruto al grado de que sea nominado y reconocido”, explica Bárbara Mori en entrevista con El Informador.

La actriz destaca los desafíos que “El Complot Mongol” puso sobre la mesa al adaptar la novela escrita en los años 60 por Rafael Bernal, historia que relata los enredos en los que el policía “Filiberto García” (Damián Alcázar) se ve envuelto al tratar de investigar el complot que pretende asesinar al presidente de Estados Unidos desde una estrategia china, rumor que pone en acción en suelo mexicano a la Unión Soviética.

“Admiro mucho el trabajo de Sebastián del Amo y la carrera de Damián Alcázar, quien es un grandísimo actor. Yo no conocía la novela, pero me gustó mucho el guion cuando lo leí y me enamoré de ‘Martita’, porque era un reto”.

Morí recuerda que este proyecto le permitió adentrarse por completo al estilo de Sebastián del Amo, y pese a que ya había trabajado con este director en la película “Cantinflas” al interpretar a “Elizabeth Taylor”, “El Complot Mongol” dio oportunidad de poner su propio toque a su personaje gracias a la libertad creativa que Sebastián le confió.

“Cuando terminamos ‘Cantinflas’, Sebastián me dijo que me buscaría para que yo interpretara a una mujer china, y no me imaginaba lo que implicaba. Cuando llegó a mis manos ‘Martita’ y empezamos a construir el personaje, una de las cosas que le dije y lo vuelvo a decir, es que agradezco muchísimo que Sebastián haya tenido ese ojo, de haberme visto en algo tan distinto, de creer en mis capacidades como actriz”.

