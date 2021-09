Paquita la del Barrio le dijo "inútil" a Bad Bunny, pero con todo y el "insulto", el puertorriqueño arrasó este jueves con 10 premios en la entrega de los premios Billboard Latin Music 2021.

Y es que Paquita la del Barrio fue reconocida con el premio Billboard a la Trayectoria Artística, pero al momento de querer iniciar con su discurso, el micrófono estaba más alto que ella, por lo que Bad Bunny —quien la escoltó al escenario— intentó ayudarla.

“Eres un inútil”, dijo Paquita a Bunny frente a todos los invitados, haciendo alusión a su grito “¡¿Me estás oyendo inútil?”. Finalmente agradeció al cantante por su ayuda.

Paquita continuó con su discurso y agradeció a los Billboard y al público por distinguirla. “Podría decir muchas cosas, pero creo que es mejor aguantárselas y darle a ustedes todo lo mejor, lo mejor de la vida que es el cariño de todos nosotros”, agregó.

Bad Bunny, el más premiado de los Billboard Latin Music 2021

Bad Bunny, con 22 nominaciones a los Billboard Latin Music 2021, recibió el primer galardón por "Dákiti" como Canción del año, más tarde volvió a subir al escenario para recibir el de Top latin álbum del año por "YHLQMDLG" y el mayor reconocimiento de la noche como Artista del año.

Bunny puso a cantar a toda la audiencia su tema "Safaera", y agradeció a todos el apoyo que le han brindado en su carrera artística.

"Gracias por escuchar mi música, mis respetos a todos mis colegas que trabajan fuerte igual que yo y hacen música, porque al final trabajamos para todos ustedes (dirigiéndose a sus fans)... Pero qué carajos voy a hacer con todos estos premios (risas), el verdadero premio son otras cosas, como el amor de la familia, de mis amistades, del público, ese es el verdadero premio que me llevo y no necesito más…".

El grupo estadounidense Black Eyed Peas se llevó 3 premios, así como Jhay Cortez que, entre las tres estatuillas logró Canción del Año, Streaming. Entre sorpresas y mucho reggaetón, Cabello abrió la ceremonia con su más reciente tema "Don't go yet", en donde aprovechó para mandar un mensaje de empoderamiento a Cuba. "Mi tierra cubana, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas, que ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida…."

Juanes cantó la versión rock del éxito de Grupo Niche "Rebelión", considerada una de las 50 canciones latinas más importantes de todos los tiempos; mientras coreaba "no le pegues a mi negra", mandó un mensaje.

"Voy a dedicar esta canción a todas las mujeres que han sido maltratadas, asesinadas…", gritó Juanes. Prince Royce, quien subió por su premio por Canción Tropical con "Carita de inocente", se quedó sin palabras al ver sentado a Marc Anthony, quien puso a bailar a todos con "Pa'lla voy".

La ceremonia que se llevó a cabo en el Watsco Center de Miami, y fue conducida por Gaby Espino, William Levy, Maite Perroni y Pedro Fernández.

El show estuvo a cargo de Carlos Rivera, quien interpretó junto a Reik "Cuántas veces", así como Guadalupe Pineda, Yuri y Ana Bárbara, quienes rindieron homenaje a Juan Gabriel. Karol G deleitó con un popurrí que incluyó "El Makinon", "Bichota", "Ay, Dios mío" y "Tusa", después de recibir el premio como Artista Femenina, el cual dedicó también a las mujeres que se atreven a alzar la voz por lo que quieren.

"Estoy muy feliz con todo lo que ocurre con mi carrera, con los logros de mi vida; este premio se lo voy a dedicar a mis nenas luchadoras que tumban prototipos, barreras, siempre que se arriesgan por seguirme, por escuchar mi música, gracias má, pá, Colombia, los amo", dijo.

La ceremonia tuvo lugar a cantantes latinos como Juanes que pidieron por un alto a la violencia contra las mujeres. Camila Cabello también pidió la paz para su tierra natal, Cuba.

Con información de SUN.

