Bad Bunny incursiona en los corridos con "Soy el diablo"

El reguetonero Bad Bunny está haciendo de las suyas dentro de la música y este viernes hizo una mezcla que dejó con la boca abierta a sus seguidores y a las personas que están acostumbradas al género urbano pues lo mezcló con un sonido muy mexicano: los corridos.

"Soy El Diablo" es el nombre de la canción que unió al puertorriqueño con Natanel Cano y que inicia con un sonido regional que se va entrelazando con los ritmos del reggaetón.

"Muchos cabrones que me tiran, pero siempre los ignoro. Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro. No confío en morritas, por eso no me enamoro", se escucha que inicia Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante.

La canción ya está disponible en Spotify, por lo que los fans de Bad Bunny ya pueden escucharla en línea. A través de YouTube también se ha difundido la canción con la portada del sencillo.

