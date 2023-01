Las críticas en contra de Bad Bunny no paran, el reggaetonero desató la polémica luego de que se viralizara un video en el que le quita y avienta el celular a una fan cuando ésta intenta tomarse una foto con él mientras camina.

Para muchos su reacción fue "exagerada" y "grosera", por lo que el cantante se defendió alegando que la joven fue irrespetuosa al ponerle enfrente del rosto un celular, y afirmó que si alguien llega a saludarlo o a preguntarle cómo está, él sin duda saludará, pero quien llegue con un teléfono y se lo restriegue en el rostro, recibirá también una falta de respeto.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️��❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

"La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", se lee.

Críticas de Chumel y Farruko

Chumel Torres no se quedó atrás y lanzó su crítica en contra del reaggetonero, a su estilo, aseguró no estar sorprendido con lo ocurrido, pues corresponde a la misoginia del puertorriqueño. Farruko, cantante de reggaetón, reflexionó sobre la fama y sus colegas, y aunque no mencionó el nombre de Bad Bunny, para los fans quedó claro que la crítica era en torno a lo ocurrido con el llamado "conejo malo".



Cibernautas han publicado otros videos en los que se observa a Bad Bunny protagonizando momentos poco amables con la gente, como uno en el que en un antro repleto, el cantante se acerca hasta donde está un hombre con celular, así que le quita el teléfono y lo coloca con rudeza en la barra que se encuentra al lado.

El cantautor puertorriqueño Jay Wheeler hizo una imitación del polémico momento que protagonizó Bad Bunny y lo compartió en su cuenta de TikTok. "Eres un narcicista repulsivo y das un asco increíble, tu fama además de inmerecida, la usas para esto", expresó un usuario.

FS