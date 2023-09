El cantante Bad Bunny recientemente anunció que en otoño estrenará su próximo álbum.

Dicho lo anterior, al parecer este álbum será distinto al de “Un verano sin ti”, (producción discográfica más exitosa que ha tenido) es decir tendrá sonidos diferentes.

Por otro lado, el cantante afirmó que ha estado inspirado por la música de los años 70, mismo en el que salga de su zona de confort y use el inglés en sus composiciones a diferencia de los que tiene en español.

En otros datos, "Vanity Fair", que platicó con el artista de 29 años, quien hoy es la nueva portada, no dudó en preguntarle acerca de "Un verano sin ti" y si temía que su nuevo disco no alcanzara el mismo éxito que su antecesor, a lo que Bad Bunny, respondió que no, pues dijo ser plenamente consciente de que no habrá manera que el efecto que produjo este álbum sea igualado, ya no digamos superado, también dijo que desde que trabajaba en su realización, supo que se convertiría en un fenómeno.

"Es imposible que el álbum que salga después de "Un verano sin ti" suene como él. No, jamás de los jamases. Siempre estoy buscando la manera de hacer algo nuevo!".

Cómo se supo de su nuevo álbum

Gracias a la reportera de “Vanity Fair”, Michelle Ruíz lo felicitara por su nuevo disco, sin estar muy segura de si el cantante lanzaría un álbum próximamente, sin embargo, recurrió a esta artimaña para conocer algún pormenor acerca del futuro de la carrera del cantante, la cual atravesó una pausa este año, luego de que Martínez Ocasio expresara que necesita "un año de relajación".

Cuando la reportera lo felicitó, el músico boricua, con expresión atónita, contestó:

"-¿Quién te ha dicho eso?" y, posteriormente, tuvo que reconocer que se encontraba trabajando con nuevos ritmos que lo apasionan:

"Estoy jugueteando y pasándolo bien, soltándome. Me inspira mucha de la música de los años 70", abarcando diversos géneros, tanto en español como en inglés, pero no estoy seguro de cómo moldear mi música, si lo hará de manera generalizada o únicamente en una canción", confió mientras compartían los alimentos en un bar recóndito, ubicado en el barrio de Miramar de Puerto Rico.

Si bien, el músico habló de su acercamiento al idioma inglés, el que todavía no termina por dominar, puntualizó en que seguirá interpretando sus canciones mayormente en español, pues de esa manera, rinde honor a sus raíces y a la importancia de llevar la música latina a otras culturas, de la misma manera que la música en inglés y los géneros que frecuentemente la acompañan han invadido a los países de habla hispana.

"No es que odie la idea de actuar en inglés. Es solo que me siento más a gusto haciéndolo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, cantó en español", explicó y aseguró que cantará una canción completamente en inglés cuando llegue el tema o colaborador adecuado para hacerlo.

Tampoco perdió de vista que el inglés le ha permitido acercarse y conversar con personas con las que, de otra manera, no podría comunicarse con ella, observación que según Ruíz hizo murmurando, debido a que se referiría a Kendall Jenner, la modelo estadounidense con la que fue vinculado por el medio "DeuxMoi" desde febrero pasado.

Finalmente, aprovechó para destacar que, si en los últimos siete meses, tomó la decisión de establecerse en Los Ángeles, ciudad en la que vive Kendall, fue porque residir en esa ciudad era un sueño que tenía desde muy pequeño, por la admiración que sentía por Kobe Bryant y los Lakers.

