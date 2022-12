Bad Bunny: Carliz de la Cruz, ex del cantante que inspiró una de sus canciones

Bad Bunny ha liderado las listas y ha conquistado la industria musical como hace mucho no lo hacía ninguna otra figura, convirtiéndose en el músico que, por tres años consecutivos, es reconocido en Spotify como el artista más escuchado ya no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo.

Pero, ¿qué tanto conocemos de su vida personal y cómo está ha sido plasmada en sus temas más famosos? La realidad es que el boricua se ha mostrado hermético, cuando se trata de hablar de sus relaciones, sin embargo, se le conoce una novia de la juventud que podría ser clave para la creación de una de sus mejores canciones, nos referimos a Carliz de la Cruz.

Cuando una figura pública llega a la cima, parecería ser que nunca tuvo una vida alejada de las cámaras y los reflectores, sin embargo, como cualquier otra persona, almacena vivencias dulces y amargas, muchas de ellas son, de hecho, los impulsores para crear su música. De esta manera, muchas y muchos fans de Bad Bunny, se han preguntado qué relaciones han inspirado al puertorriqueño a escribir las canciones que a ellas y ellos mismos han marcado recordándoles diferentes momentos de sus vidas.

Sin embargo, es muy poco lo que se conoce acerca de la vida privada de Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre de pila del artista, pues de la única relación que se tiene conocimiento por parte de sus seguidores es la que sostuvo con Carliz de la Cruz, una joven que conoció desde que era un adolescente y con quien entabló un noviazgo de seis años, durante el 2011 y el 2017.

En esa época, Bad Bunny todavía no había adquirido la fama con la que hoy es conocido, sin embargo, a lo largo de su relación con Carliz, artista boricua también daba sus primeros pasos en la música, pues desde el 2013 comenzó a compartir parte de sus primeras creaciones en la plataforma SoundCloud.

Entre los temas que incluyó en el servicio de streaming se encontraban "Get", "Tentación" y "Sólo avísame"; las tres canciones coinciden al hablar de la atracción que siente por una mujer, con quien planea un encuentro íntimo y aunque estas canciones fueron cumpuestas y grabadas, durante su relación con Carliz, no hay suficientes pruebas que avalen que fue a ella a quien se las dedicó.

Y aunque ya han pasado más de cinco años desde que la relación entre Benito y Carliz acabó, todavía es mucho lo que se sabe acerca de la Cruz, pues si bien, estudió la carrera de Derecho, la joven se convirtió en influencer, a través de su canal de YouTube, donde comparte opiniones acerca de las series y películas que ve, entre otros contenidos.

De acuerdo con diversos sitios de noticia, Benito y Carliz se conocieron mientras estudiaban y, a raíz de su relación, llegaron a trabajar juntos en Enoco, una franquicia de supermercados de Puerto Rico, y aunque la relación fue duradera y se ha especulado que el cantante tenía pensando casarse con de la Cruz, la pareja terminó hace cinco años, en el 2017.

Sin embargo, se ha especulado que su relación con Carliz lo motivo a escribir "Una noche en Miami", una de sus canciones más famosas, debido a que a lo largo del tiempo, las y los fans de Bad Bunny se dieron a la tarea de estudiar cualquier indicio, en las redes la expareja del cantante, que pudieran tener relación con los temas que Benito refiere en sus canciones.

Por eso, cuando encontraron diferentes publicaciones de Carliz, que datan del 2017 y 2018, donde escribió la cifra 11:34, misma que el cantante entona durante una de las estrofas de "Una noche en Miami": "Supuestamente, ya yo te olvidé/Pero son las 11 y 34 y de ti me acordé /No te veo desde que me mudé /Pero soñé contigo anoche y te saludé", no dudaron en confirmar que esa canción, o al menos, ese fragmento de la letra es dirigido hacía ella.

