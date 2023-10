Este sábado 21 de octubre se abrió al público la segunda edición de AutoArt World 2023 en las inmediaciones de Plaza de la Liberación, donde más de 20 coches de marcas de lujo fueron intervenidos el día de ayer por artistas locales, quienes plasmaron su creatividad utilizando el cofre de los vehículos como un lienzo donde se contabilizó una afluencia de 13 mil personas, según datos de los organizadores.

Ya hoy al mediodía (el recorrido comenzó cerca de las 11:45 de la mañana y desde antes ya había una larga fila que abarcaba toda la la plaza y un poco más allá, esperando entrar), están accediendo grupos de 50 personas y la experiencia dura aproximadamente 20 minutos. Hasta las 14:00 horas ya habían ingresado más de seis mil personas.

La familia Del Toro se enteró del evento por redes sociales, son vecinos del Centro Histórico y aprovecharon estar cerca para vivir el recorrido. Destacaron que es un evento muy familiar, mostrándose más que listos por ingresar.

Ya adentro, la gente podía ver la veintena de coches intervenidos, tomarse fotografías, y también llevar sus playeras blancas que podían adquirir ahí mismo por 100 pesos y la cual podía ser intervenida por artistas que estaban haciendo sus murales. La fila para entrar duraba aproximadamente una hora, pero si comprabas la playera, el acceso era más rápido, además lo recaudado irá para la asociación civil Nariz Roja.

La señora Guadalupe Sánchez estaba haciendo fila y duró aproximadamente 30 minutos en espera, pero cuando se enteró de la venta de las playeras no lo pensó dos veces e ingresó más rápido. "A mí me gustan los carros y me enteré de la exposición por redes sociales. Las pinturas están muy geniales y muy bonitas, vengo con mi familia".

También ingresó al evento Humberto González, quién viene desde la Ciudad de México, visitó a su familia de Guadalajara y aprovecho que estaba la exposición para venir a recorrerla. "En Facebook vimos que iba a estar la expo este fin de semana. A mí me encantan los coches, mi favorito es el Maserati MC20 y hay dos en este evento, así que estuvo bastante bien y me parece interesante que exista la expresión artística en los coches, en algunos muy bien y en otros más o menos, pero todo muy padre en general".

Durante el recorrido del mediodía, algunos de los artistas estaban presentes como Tessy de Theresa, quien estaba retocando la Catrina que plasmó en un McLaren. También estaba Miguel Ángel Martín del Campo, quién trabajó en un Rolls-Royce.

"El día de hoy y de mañana, la intención es que los artistas podamos conversar con las personas que vienen a ver la exposición, hay muchos niños sobre todo y adultos que viene con sus playeras blancas y lo que estamos haciendo los artistas es intervenirlas, plasmando algunos dibujos o diseños". Además, resalta que el público sí quiere enterarse de quién plasmó la obra y lo que quiso transmitir en ella.

El artista y escultor Jonás Gutiérrez, creador del monumento 'El sutil comepiedras' en Puerto Vallarta. Plasmó en el Porsche que le tocó, uno magos entre las nubes, "este es un viaje y coloqué unas maletas que simbolizaran eso. Toda mi obra, desde que mi hijo Leo Jonás nació, se la dedico a él, quién ya tiene un lugar en mi arte y mi corazón".

Finalmente, señaló que en este espacio hay una apertura a la diversidad y creatividad artística, "cada uno de los artistas provoca algo en cada persona por medio de su obra y eso es cultura, la cual es compartible y algo que no le puedes negar a nadie, porque la cultura es libre y es la expresión del ser humano".

Si quieres venir hoy o mañana domingo que es el último día, toma tiempo para que puedas ingresar con toda la tranquilidad, si bien la expo está abierta desde las 11:00 de la mañana hasta las 20:00 horas, se sugiere llegar como máximo a las 18:00 horas, porque si quieres hacer fila durante el cierre, ya no será posible ingresar.

SV