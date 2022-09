Lograr que 30 años de trayectoria se reflejen sobre el escenario ha sido un reto abismal para el grupo OV7, que para festejar este aniversario con una gira nacional decidieron reinventar su show para que cada una de las etapas de este proyecto, encabezado por Lidia Ávila, Óscar Schwebel, Kalimba, Mariana Ochoa, Érika Zaba, M’balia Marichal y Ari Borovoy, se viva intensamente con una producción colmada de elementos tan teatrales como emotivos.

Previo a la visita que OV7 realizará a Guadalajara, con tres fechas consecutivas del 22 al 24 de septiembre, en el Auditorio Telmex, Lidia Ávila y Óscar Schwebel adelantan parte de las sorpresas y giros de producción que podrá disfrutar el público en suelo tapatío.

“Estamos muy emocionados, nerviosos y con muchas ganas. Guadalajara siempre nos ha recibido desde que éramos unos niños con los brazos abiertos, estamos ansiosos de que la gente vea todo lo que hemos preparado desde antes de la pandemia, porque ya estábamos ensayando cuando se paró el mundo completo por dos años, pero estamos listos”, anota Lidia Ávila en charla con EL INFORMADOR.

Óscar Schwebel indica que estos conciertos por su 30 aniversario serán un verdadero viaje en el tiempo con el desafío de explorar “todos los discos que hemos hecho, de toda la historia por la que la gente nos ha hecho el favor de acompañarnos. Es de mucha complejidad, un show de mucho detalle, 100% interactivo, que ha llevado horas y horas de sudor y esfuerzo”.

Teniendo en la producción del show a Cris di Carlo, ambos cantantes destacan la gran infraestructura que cada concierto de OV7 tendrá, y aunque les entusiasma saber que el público ahora está más que pendiente de filmar con los celulares cada momento sobre el escenario, animan a los fans a también disfrutar del montaje más allá de las pantallas.

“Evidentemente todo ha cambiado y las redes sociales están apoderándose de las personas y todo el mundo. Yo en lo particular, sí me gusta que la gente comparta en redes sociales, que grabe los conciertos, es parte de lo que estamos viviendo, pero me gusta ir a un concierto y dejar el celular, enfocarte en lo que está pasando en ese momento”, comenta con humor Lidia Ávila.

Esperan respuesta de Ari Borovoy

Ante la ya anunciada serie biográfica en la que OV7 relatará los momentos más importantes de su carrera y los episodios emocionales más complejos que han vivido individualmente, tal parece que el proyecto avanza en un terreno de tranquilidad y esperanza para que finalmente llegue a las pantallas, pues Óscar Schwebel y Lidia Ávila señalan que en 2023 se tendrán más detalles del proyecto.

“Para el 2023 van a tener noticias, se sigue trabajando arduamente en esta serie. Nos encontramos en un proceso casi final, estaremos más involucrados de cómo saldrá esto a la luz”, afirmó Lidia.

Los cantantes indican que todavía siguen definiendo el libreto y esperando también a que Ari Borovoy dé su aprobación para que su parte en esta historia sea integrada totalmente con su autorización y visión personal.

“Él está esperando que la gente de la producción y los escritores tengan un acercamiento con él para autorizar todo el tema del guion. Entiendo que la gente de producción está esperando a tener el proyecto completo para mostrarnos a todos los capítulos que tienen una secuencia, no solo cada uno por separado. Cuando lo tengan completo, nos lo mostrarán a todos y se tomará una decisión”, expuso Lidia Ávila.

Óscar adelantó que ya hay actores en la mira para determinar quiénes serán los responsables de encarnar a cada uno de los integrantes de OV7 y demás personalidades que de alguna u otra forma han estado involucrados en el proyecto, indicando que el casting ya inició con altas expectativas.

“Ya empezaron a hacer los castings para los chicos que nos van a representar, estamos emocionados con lo poquito que nos han mostrado, porque son bien canijos, no nos han mostrado mucho, cuando haya algo más cercano daremos la noticia”.

Disfruta

Un viaje por los recuerdos musicales

OV7 en concierto en el Auditorio Telmex, del 22 al 24 de septiembre, a las 21:00 horas. Boletos desde $300 pesos.

Encuentra más información en www.auditorio-telmex.com.

Amor a la tapatía

Con su regreso a Guadalajara, Lidia y Óscar recuerdan grandes momentos vividos en la Perla Tapatía, resaltando cómo desde la Onda Vaselina comenzaron a explorar foros como el Teatro Galerías y paulatinamente han llegado a recintos de gran calado, como el Auditorio Telmex, que consideran por mucho uno de los espacios donde mayor acercamiento pueden tener con el público.

“Sin duda, el Auditorio Telmex es como el Auditorio Nacional, tiene magia, mucha energía positiva, un lugar donde realmente se disfruta como público y arriba del escenario”, al respecto Óscar Schwebel recuerda que una de las canciones que más lo ligan a la Perla Tapatía es “Shabadabada”.

“La primera vez que cantamos ‘Shabadabada’ en Guadalajara, fuimos a un festival de radio, recuerdo mucho ese momento y cada vez que regresamos y la cantamos, para mí es una conexión especial que tengo, porque está impreso en mi cabeza”.

