Atropellan a hermano de Geraldine Bazán y chófer se da a la fuga

Tras la denuncia de que su hermano fue atropellado y que el conductor se dio a la fuga, Geraldine Bazán en entrevista con El Universal pidió a los ciudadanos crear conciencia vial para que este tipo de situaciones no sea "el pan nuestro de cada día" en la Ciudad de México.

La actriz, quien se encuentra de regreso después de unas pequeñas vacaciones con sus hijas en República Dominicana, utilizó su cuenta de Instagram para hacer la denuncia, pero esta tarde al llegar a México comentó que Ángel Claude Ortiz, quien manejaba su motocicleta se encuentra bien, pero que tuvieron que hacerle una cirugía reconstructiva en la mano.

"Simplemente quise crear conciencia de que nos puede pasar a cualquiera, seas motociclista o vayas en un vehículo. Es el pan nuestro de cada día desafortunadamente en nuestro país, en nuestra ciudad.

"Yo no estaba en la Ciudad de México entonces no tengo detalles, sólo sé que un vehículo le pegó, él iba en su motocicleta y afortunadamente no fue nada grave, se cayó, se lastimó la mano y resulta que fue cirugía menor, pero tuvieron que hacerle cirugía reconstructiva, ponerle unos clavos y afortunadamente no pasó a mayores, puede ser algo mucho más grave o hasta mortal", comentó vía telefónica.

Aunque todavía no se ha comunicado con su hermano, como para dar detalles de alguna denuncia realizada ante las autoridades, la actriz de "Bajo las riendas del amor", detalló que lo único que le importa es que él estuviera bien y en su casa.

"No he hablado con él del todo en cuanto a eso (tomar alguna acción legal), lo que más me preocupaba es que él estuviera bien y lo está, ayer lo atendieron, está en su casa recuperándose. En un mes le quitan los clavos y empezará terapia".

"También hay muchos motociclistas que son muy inconscientes y también nosotros cuando manejamos un vehículo no tenemos el civismo necesario. Todo mundo puede estar en riesgo, desafortunadamente no hacemos consciencia hasta que nos pasa", aseguró.

