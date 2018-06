¡Atención, tienes un chef al oído!

¿Qué puede salir mal si cocinas bajo la tutela de los mejores chefs de México? Para Carlos Arenas nada está garantizado y eso quedará demostrado en “Oye al chef”, el nuevo programa de cocina de Imagen Televisión en el que se pondrá a prueba la capacidad de aprendizaje de cocineros inexpertos para ejecutar las recetas dictadas por reconocidas figuras culinarias. Cabe señalar que “Oye al chef”, toma como referencia el exitoso programa “Chef in your ear” de Discovery Home & Health.

Carlos Arenas, uno de los conductores centrales de Imagen Televisión y actual talento del programa matutino “Sale el Sol”, ahora se suma a este proyecto que, a partir de mañana 3 de junio, presentará a dos chefs prestigiados para que orienten a cocineros principiantes, quienes tendrán que seguir sus instrucciones, las cuales les son señaladas por los expertos desde una cabina. Cabe señalar que estos profesionales no pueden intervenir en el proceso de preparado.

En entrevista, Arenas recomienda este nuevo formato de cocina en pantalla, para todos aquellos apasionados al arte culinario. “No es el típico programa al que estamos acostumbrados a ver, aquí habrá chefs reconocidos mundialmente, desde mexicanos hasta españoles, como invitados, entre ellos tendrán una competencia y sus novatos participantes. Los chefs estarán en una cabina de radio donde solamente tendrán un micrófono y pantalla, pero por fuera, en la cocina, estarán sus novatos para que cocinen, ellos desde la cabina estarán diciendo las instrucciones de lo que los participantes tienen que hacer para lograr un plato”.

Aunque Carlos Arenas será el encargado de supervisar la química entre los chefs y los novatos, el conductor asegura que la experiencia va más allá, pues su afición a la cocina lo hace entender muy bien la dificultad de los retos que se compartirán en cada episodio y de paso, seguir abonando a su aprendizaje para continuar proyectando su pasión por el mundo culinario.

“En ‘Sale el Sol’ tengo también mi sección ‘Cocina de solteros’, a mí me encanta la cocina pero no soy profesional, pero me encanta inventar cosas, explorar nuevas recetas, tengo un gusto por la cocina, me gusta aprender y este programa siempre te deja ideas (…) me gusta mucho esta experiencia con los aprendices, pasan muchas cosas, a algunos participantes se les quema hasta el agua o no saben hacer nada, eso es muy divertido”.

No te lo pierdas

“Oye al chef” con Carlos Arenas por Imagen Televisión a partir de este domingo 3 de junio a las 19:00 horas.

Chefs invitados

• Aquiles Chávez

• Josefina Santacruz

• José Miguel García

• Maritere Ramírez

• Andrés Trillo

• Vicente Torres

• Jesús Gibaja

• Guillermo Tinoco

• Linda Cherem

• Natalia Delgado