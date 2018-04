Así respondió "Ventaneando" a la visita de Atala a "Hoy"

La visita de Atala Sarmiento al programa "Hoy", de Televisa, fue comentada en el programa "Ventaneando", de donde la conductora salió en medio de una fuerte polémica.

Daniel Bisogno aseguró que Andrea Legarreta y Galilea Montijo se salieron del foro de "Hoy", pues no pensaban compartir espacio con Atala, y además le reclamaron a un ejecutivo y a la productora Magda Rodríguez.

Atala fue recibida esta mañana en "Hoy" y declaró que le hubiera gustado seguir en contacto con sus compañeros de "Ventaneando".

En la emisión de esta tarde, los conductores de "Ventaneando" hablaron de la visita de Atala a Televisa y Daniel Bisogno, quien hacía mancuerna con Atala en el programa, y solían decirse "cariño", aseguró que fue ella quien dejó de hablarles.

Desde el punto de vista de Bisogno, la visita fue inadecuada pues "lo que se planeaba era un enfrentamiento perfectamente estudiado por Magda Rodríguez. Pensaba que se iba a armar un reclamo de Galilea Montijo y Andrea Legarreta hacia Atala y que iba a tener esta carnicería de 'Enamorándonos'".

Comentó que Atala llegó tensa al programa y no contaba con el hecho de que Andrea y Galilea se saldrían del foro. "No esperaba que se iban a parar e iban a decir 'saben qué, ella habló mal de nosotros' y se fueron a la oficina de un ejecutivo a decirle que si entraba Atala Sarmiento al foro, ellas no iban a entrar".

Recalcó el hecho de que Atala sólo estuvo unos cuantos minutos en la emisión y bromeó con que en la oficina de la productora se pudo haber armado una pelea a cachetadas, pues Andrea y Galilea fueron a reclamarle.

El conflicto parece estar originado en el hecho de que hace años Atala dio información sobre Galilea y Andrea por la que fue amenazada por un supuesto representante legal de ambas.

Durante la emisión de esta mañana en "Hoy", Atala no convivió con Galilea ni con Andrea.

Le dieron la bienvenida Raúl Araiza, Fernando del Solar y Mauricio Mancera, estos dos últimos ex integrantes de Azteca.

En otro segmento interactuó con Natalia Téllez y una grafóloga.

JB