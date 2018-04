Atala Sarmiento se presenta en "Hoy"

Atala Sarmiento, la ex conductora de "Ventaneando" fue recibida como invitada en el programa "Hoy".

Fernando del Solar y Mauricio Mancera, ex integrantes de Tv Azteca, entrevistaron a Sarmiento, así como Raúl Araiza, quien le dio una calurosa bienvenida.

"Las compañías pueden ser distintas pero al final estamos en el mismo medio", dijo Araiza

Entre risas y un ambiente relajado, Atala habló sobre su sentir al entrar a Televisa.

"Sentí muchos nervios, son muchas emociones, te da ilusión, muy contenta de estar aquí, ahora sí es la primera vez que estoy aquí", recalcó.

En exclusiva @AtaSarmi visita el Foro de Hoy y así responde sobre sus planes y proyectos #HoyQuiero compartirlo contigo pic.twitter.com/Gvo9ivDCiP — Programa Hoy (@programa_hoy) 19 de abril de 2018

Comentó brevemente la causa por la que dejó de laborar en Azteca: "No firmé el contrato y se decidió que tenía que concluir mi etapa en la empresa".

Atala expresó su agradecimiento a la empresa en la que trabajó durante 22 años, aseguró que a pesar de todo siempre tendrá un cariño muy especial por sus ex compañeros.

"Me siento muy agradecida, les tengo mucho cariño a mis compañeros y eso no va a cambiar".

Atala confesó que le hubiera gustado seguir manteniendo contacto con sus compañeros, ya que no ha hablado con ellos.

"Hay cosas que me gustarían que hubieran sido de otra manera… a lo mejor seguir en contacto con mis compañeros", contó.

Sarmiento admitió que ha sido un proceso difícil y que ha tenido que llorar mucho como un proceso necesario para sanar y encontrarse a sí misma.

"He llorado a mares, mal estaría que no llorara, soy hiper emocional, he estado triste, extraño a mis compañeros, pero siempre me levanto, trato de encontrar lo positivo de las cosas", aseguró.

Sobre sus planes futuros, la conductora respondió que planea irse de viaje, ya que necesita descansar para renovarse.

"Poner un poco de distancia, necesito relajarme, mirar hacia adentro, me voy a ir de viaje". "Estoy tranquila, en paz, asimilando"

Finalmente, Atala dijo no arrepentirse de nada, pues toda su vida ha tratado se ser congruente.

"No me arrepiento de nada, trato de ser congruente con lo que pienso, digo y hago".

