Así recuerda Andrés García el primer show de Luis Miguel

Andrés García recordó que a Luis Miguel lo quería como si fuera su propio hijo, desde que lo escuchó cantar por primera vez lo admiró, a pesar de su corta edad.

"Fue una relación de cariño y amistad, yo lo quería como un hijo, y de admiración porque cantaba preciosísimo y sigue cantando hermoso. Era un niño muy brillante, con mucha energía y chispa. Era un placer poder convivir con Luis Miguel niño aún antes de que cantara".

García recordó que el éxito para Luis Miguel comenzó desde el primer momento.

"Su primera presentación ante público en vivo fue en el Show de Andrés García en Ciudad Juárez. Fue espectacular porque ya Luisito Rey me lo había traído para que yo lo escuchara, ellos vivían a unos pasos de la puerta de mi casa y ya lo había yo oído cantar y tenía una voz maravillosa".

Comentó que Luisito Rey tenía miedo de que su hijo se viera opacado por el pánico escénico.

"Él quería cantar pero su papá tenía miedo de que le entrara el pánico escénico por estar ante un público en vivo".

"Yo le dije 'no te preocupes, yo estoy atrás de las cortinas y yo voy a estar por si algo se le atora' así mismo se lo expliqué a Micky 'yo voy a estar aquí, te voy a presentar al público y les voy a decir que tú nunca has cantado en público pero te gusta cantar porque aprendiste de tu papá y yo voy a estar aquí atrás de las cortinas y si se te atora algo me avisas'.

"Yo quería ver cómo reaccionaba él al tratar con el público solo entonces lo dejé y habló perfectamente, sabía muy bien lo que quería desde niño, lo tenía muy claro".

Andrés García trajo a su memoria cuando Luis Miguel interpretó "La malagueña" porque era la única canción que se sabía completa.

"Les cantó La malagueña que es la que se sabía completa y lo curioso fue que el público le siguió pidiendo canciones y él les decía que no se sabía más. Decía 'me sé un pedacito de tal canción' y le decían 'cántala, cántala', estaba fascinado el público. Así los trajo platicando con ellos y en pedacitos de canciones porque no se sabía otra, así pasó como una hora, el público no se acordó de Andrés García y de su papá menos. Su papá me decía detrás de la cortina 'a ver, coño, quita al niño de ahí que nos está robando el show. Y es la verdad, se llevó el show desde su primera aparición en público", finalizó.

Amistad con Leonardo García

Andrés García contó que un día tuvo que ir a la escuela para calmar a unos chicos que les hacían bulliyng a su hijo Leonardo y a Luis Miguel.

"A ellos (Leonardo y Luis Miguel) y a Betito Palazuelos en la escuela les hacían bulliyng y yo iba y me los agarraba a batazos. Había una banda de chicos malos, una bola de gandallas, inclusive le dieron una puñalada a uno de sus compañeros y entonces me metí yo en la escuela y los agarré a batazos".

