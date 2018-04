Andrés García cuenta su verdad sobre Luis Miguel

Luego de ver el primer episodio de la serie Luis Miguel, el actor Andrés García considera que si bien visualmente los personajes son muy parecidos a la realidad, no todos han logrado hacerlo en su interpretación.

Uno de ellos es el de él mismo, interpretado por León Peraza.

"No quiero echarle a perder su actuación. La facha está muy bien, ahí va, pero a lo mejor lo dirigieron diferente. Andrés García era mucho más brillante, alegre y activo, en esa época y ahora también. No hay que echarle la culpa a los actores", comenta.

De acuerdo con García el trabajo de Izan Llunas -quien retrata la infancia de Luis Miguel- también dista del niño que él conoció.

"Cuando era jovencito no lo lograron con el actor que sale porque Luismi tenía un encanto e inteligencia extraordinaria, aparte de cantar maravillosamente. No le echo la culpa al actor sino a quienes lo dirigieron o así lo hizo el escritor", dice.

Para García éste no ha sido el único tropiezo de la serie pues asegura que el papel que tuvo en los inicios de la carrera de "El Sol" es diferente al que se ve en la pantalla.

"Yo fui el que logró que a Luis Miguel lo escucharan en la televisión, le di su primera actuación en público. Aunque ahí ponen que fue su papá no es cierto, hay videos", aclara.

Si alguien sorprendió a García fue el actor Diego Boneta, quien lo llevó a revivir recuerdos gracias a su parecido con el cantante.

"El muchacho que hace de Luis Miguel está extraordinario. De verdad copió los gestos y actitudes como no lo hubiera hecho nadie. Los demás están bien ubicados, se parecen a los de la vida real", asegura.

Sobre la serie Andrés García prevé una buena recepción de la audiencia, lo único que pide es que no se tomen a mal los hechos.

"Creo que va a ser un éxito, está bien dirigida y armada sólo que no se tome a mal. No me parece que pongan a su papá como que presentó a Micky porque no es cierto. Quien lo haya hecho no estoy de acuerdo, no hay por qué quitarle los méritos a alguien", aclara.

Aunque no tiene contacto con "El Sol" asegura que le tiene cariño y admiración por su talento.

