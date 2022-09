Nacida en Santa Cruz del Norte, Cuba, el 30 de abril de 1988, ella misma recuerda una infancia junto a la costa, descalza alrededor del mar donde se trepaba en las matas con otros niños, según ha confiado la propia actriz a distintas publicaciones como Vogue.



El interés por el cine estuvo desde sus primeros años, cuando veía películas con su abuelo hasta muy tarde en la noche.



Ana de Armas ha dicho que luego de ver los filmes terminaba frente al espejo repitiendo las escenas que acababa de ver, por lo que se inscribió en una escuela de teatro.



Luego de su primer año como estudiante, el director español Manuel Gutiérrez de Aragón la audicionó para su primer trabajo profesional, La Rosa de Francia.



Posteriormente protagonizó 'El Madrigal', y antes de graduarse tuvo que decidir entre obtener su título o seguir haciendo cine, a pesar de que combinaba trabajo y escuela desde su primer papel.

De Armas relata que tuvo que viajar a Madrid sola, tan solo con 300 euros en los bolsillos. En España consiguió su papel en la serie El internado.



También participó en la serie 'Hispania' y la película 'Por un puñado de besos', luego de las cuales viajó a Estados Unidos en 2014, a pesar de no hablar inglés la suerte le sonrió en Hollywood.



Su primera película fue Knock Knock en 2015 al lado de Keanu Reeves y el primer protagónico fue tan solo el año siguiente con Exposed.

Continuó con Manos de Piedra y War Dogs. Hasta destacar con Blade Runner 2049, en la que obtuvo una nominación al Premio Saturn.



Para 2019, protagonizó Knives Out al lado de Jamie Lee Curtis y Daniel Craig, con una nominación a los Golden Globes 2020.



También se convirtió en una de las chicas Bond en 007: No Time To Die, de hecho es la primera latinoamericana en ostentar el título.



Y si por si esto no era suficiente para coronar una meteórica andanza de conquistas actorales y mediáticas, la actriz fue elegida para interpretar al rostro más emblemático del viejo Hollywood. La epítome de la belleza rubia en el cine, Marilyn.



El estreno de Blonde, donde protagoniza a la icónica Marilyn Monroe tiene a Ana de Armas en tendencia por estos días en los que se estrena la biopic, por lo que un vistazo a su trabajo no estaría de más, pues su estilo y nombre parece que han llegado para quedarse y ocupar un lugar relevante en la meca del cine estadounidense.

