Así es la historia de pleitos entre Angelina Jolie y Brad Pitt

Cómo de película, así han sido los pleitos entre Brad Pitt y Angelina Jolie tras haber tenido una relación envidiada por millones alrededor del mundo y de las más sólidas en Hollywood durante once años. Claro, todo esto en pasado.

La pareja inició su romance en 2005, pero fue hasta 2014 cuando decidieron contraer matrimonio en una pequeña parroquia del Castillo de Miraval, en el Sur de Francia, en donde sólo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Pero el “cuento de hadas” no les duraría mucho y fue en 2016 que Angelina presentó sorpresivamente una solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. Así, sin dar más explicaciones Pitt y Jolie tomaron caminos separados que más adelante se juntarían… pero para pelearse legalmente.

El vuelo maldito

El primer encontronazo ocurrió meses antes de la separación. La familia regresaba de Francia, en un jet privado a Los Ángeles, cuando, de acuerdo con “TMZ”, ocurrió un incidente de “abuso físico”, en el que Pitt golpeó a su hijo mayor, Maddox, que tenía 15 años.

Según el portal hay distintas versiones de lo sucedido. Una de ellas relata que el menor salió en defensa de su madre, pues apenas el avión despegó la pareja comenzó a discutir; esto hizo que el actor enfureciera y arremetiera en contra del joven.

Otra, refiere a que el ataque de furia de Brad se produjo por la mala conducta de Maddox durante el vuelo y una más asegura que el golpe fue accidental.

El FBI entra en acción

Este incidente paso desapercibido para el ojo público y quedó en el seno familiar hasta que una llamada anónima denunció el hecho al FBI y con ello se desató una investigación. Poco tiempo después se cerró el caso y la agencia dio por inocente a Pitt, debido a que no encontraron ningún tipo de indicio de violencia doméstica.

Pelea por la custodia

Tras la separación, los actores iniciaron un por la custodia de sus seis hijos de la pareja, el actor pedía la igualdad de derechos en la crianza de los niños, pese a los intentos de Jolie para evitarlo y tras cinco años, la corte falló a favor del protagonista de “Troya”.

En 2021 el juez John Ouderkirk, comentó que se llegó a esta resolución tras analizar varios testimonios, incluidos los de los profesionales de servicios infantiles que entrevistaron a los hijos de los actores y a otras personas que han estado alrededor de la familia.

“Hubo un cambio significativo en los acuerdos de custodia basado en una decisión extremadamente detallada tomada por el juez. Brad sólo estaba tratando de pasar más tiempo con sus hijos, y ha quedado claro que ella ha hecho todo lo posible para evitarlo”, comentó en ese momento a una fuente cercana al sitio Page Six.

Desde ese momento los dimes y diretes entre la pareja no han cesado, debido a que Jolie no quedó conforme con la sentencia, sobre todo porque ella quería subir al estrado a todos sus hijos, pero el juez no lo permitió. Y sus hijos tampoco querían testificar en contra de su padre.

Pitt denuncia a la actriz por dañar su reputación

Ahora, se ha dado a conocer que Brad denunció a su ex por dañar deliberadamente la reputación de su compañía de vinos en Francia, al venderle parte de la misma a un inversionista rival.

De acuerdo con el portal de Daily Mail el actor presentó varios documentos ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, como parte de una larga disputa legal entre la pareja sobre Chateau Miraval, un castillo y viñedo ubicado en el sureste de Francia, que ambos adquirieron en 2008, antes de su matrimonio.

Tras su divorcio, a Jolie se le autorizó vender su parte por 164 millones de dólares, antes de que finalizara su acuerdo financiero y sin consultarlo con Pitt.

Brad explicó que Angelina está vendiendo su parte a Tenute del Mondo, una empresa de elaboración de vino, propiedad de Yuri Shefler, el multimillonario ruso que controla el Grupo Stoli y que está “empeñada en tomar el control de Miraval”.

El documento legal agrega: “Jolie persiguió y luego consumó la supuesta venta en secreto, manteniendo deliberadamente a Pitt en la oscuridad y violando a sabiendas los derechos contractuales de Pitt”.

¿Te gustó este contenido?