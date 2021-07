Aseguran que Miss México no se canceló porque "cumplía con los protocolos"

Después de que se diera a conocer la noticia de que en el certamen Miss México, que se llevó a cabo de forma presencial el pasado jueves 1 de julio en el estado de Chihuahua, había 15 participantes contagiadas de COVID-19, el secretario de Salud de ese estado dio detalles en una conferencia de prensa local.

Eduardo Fernández afirmó que el evento se realizó de forma legal, pues en Chihuahua están permitidos los eventos masivos con cierto número de aforo, de acuerdo al semáforo amarillo, pero condenó la irresponsabilidad de la organización que no dio aviso a las autoridades a tiempo.

"No hay daños graves en ninguna de las muchachas, ninguna está hospitalizada, ninguna requirió cuidado especial, sufrieron síntomas leves, en el mayor de los casos sólo dolor de cabeza, muy poquitas tuvieron diarrea y tos, dos o tres, o sea, realmente no hubo un problema de salud fuerte, donde hay un problema es en cómo se propaga un contagio de una enfermedad cuando no tenemos los cuidados adecuados", dijo Fernández.

Fue a través de una llamada anónima que la Secretaría de Salud de Chihuahua fue notificada sobre la presencia del virus en el evento, que inicialmente estaba programado para suceder el sábado 3 de julio, pero repentinamente fue adelantado por la organización.

"Mandamos personal inmediatamente, un día después en la mañana, solicitamos pruebas de las concursantes, nos dijeron que sí, pero que no las tenían a la mano, nos las terminaron entregando un día después y todas las muchachas salían negativas entonces aparentemente no había ningún problema, sin embargo se decidió hacer pruebas PCR y hasta el día dos del presente mes recibimos los resultados y fue cuando nos dimos cuenta de que había un alto nivel de contagio", contó el secretario.

En el salón de eventos sociales donde se coronó a la michoacana Karolina Vidales había al menos 300 personas como espectadores mientras las 15 modelos contagiadas desfilaban. Aunque la organización no se ha pronunciado al respecto, el secretario de salud espera que esta situación sea ejemplo de conciencia social para no bajar la guardia ante el virus.

Fernández asegura que no se canceló el evento porque aparentemente cumplía con todos los protocolos necesarios para su realización, pero no descarta la posibilidad de que luego de la investigación que se está realizando el Gobierno del Estado de Chihuahua aplique una sanción para los responsables.

"Aquí demostramos que como sociedad actuamos mal y se generó un contagio grande, la Secretaría hizo lo que pudo, donde pudo y cuando pudo, como sociedad actuamos mal… a nuestros enfermos no hay que esconderlos, hay que mostrarlos, hay que avisar y pedir apoyo", señaló.

AF