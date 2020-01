Arriban famosos a la alfombra roja de los Critics’ Choice Awards

Entre las celebridades que han llegado temprano a la cita de la premiación que otorgan los críticos de cine mundial, se encuentra John Leguizamo quien con un traje negro, camisa blanca y corbata del color de su ropa, se mostró bromista y sonriente.

Quien también lució elegante, pero sexy fue la actriz Christina Applegate, quien con un vestido negro ajustado dejó ver su silueta.

La ceremonia, que se transmitirá por el canal TNT, es una de las más precisas para las nominaciones al Oscar, por eso la importancia que tiene ante la comunidad de famosos en Hollywood de asistir a la gala, como lo hizo Todd Phillips, quien junto con su cinsta "Joker" está nominado como Mejor película y Mejor director.

El comediante, escritor, actor Chris Hardwick aprovechó la alfombra roja para hacer el momento romántico de la tarde al besar a su pareja, la actriz y modelo Lydia Hearst.

AP / J. Strauss

Entre las cintas favoritas se encuentran "The Irishman", de Martin Scorsese, con 14 nominaciones; y "Once Upon a Time…in Hollywood" de Quentin Tarantino con 12 candidaturas.

jb