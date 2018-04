Arranca la segunda edición del Roxy Fest

Se llegó el día, la segunda edición del Roxy Fest se celebra entre miles de personas, una decena de artistas y un sol que cae a plomo en la Terraza Vallarta, la nueva sede del festival.

Poco después de la una de la tarde, el festín sonoro lo arrancó la nacional de Icari en el escenario Jack Daniel´s ante poco más de dos mil personas que comenzaban a darse cita en el recinto ubicado en Terraza Vallarta (Calzada Nueva #47), mientras que los tapatíos de Technicolor Fabrics hacían lo propio en el Converse Stage.

Contrario a lo que pudiera pensarse, el ingreso al festival ha sido de forma ágil y ha generado un tráfico moderado, ya que se implementó personal que en todo momento orientaba tanto automovilistas como transeúntes.

Este Roxy Fest 2018 pretende rendirle ofrenda a los británicos de Queen, del mismo modo que la edición pasada se la brindó a David Bowie, por lo cual desde hace tiempo se confirmó que cada uno de las bandas a presentarse harían un cover a la banda que fue liderada por Freddy Mercuri, por tal motivo una de las primeras en 'coverear' a los ingleses fueron La Unión, quienes entonaron 'We are the Champions' o deberíamos decir, 'Somos Campeones', ya que los españoles la entonaron en español ante la sorpresa del público que los acompañó.

El Roxy Fest pretende ser más que un festival, uno de sus objetivos es brindarte una experiencia familiar, por lo que además de los tres escenarios, cuenta con área denominada 'Yoguitos' en la cual se les da una serie de talleres especiales a los infantes, que van desde clases de jardinería, pintura, danza, yoga y hasta rapel.

Pasadas las 17 horas Jonaz (Plastilli a Mosh) presentó su primer disco como solista, en cuyo show no faltaron melodías de 'La Mosh' y 'A Band Of Bitches'. Pero esto apenas arranca, aún faltan los 'platos estelares' como Incubus, Franz Ferdinand y LCD Soundsystem

