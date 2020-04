Arjona en "Blanco y negro", el disco más importante de su vida

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, lanzará su próximo álbum, "Blanco y negro", vía online, pese a que expertos le dijeron que no era el momento idóneo.

"No es una estrategia de marketing ni de hacerlo esperar. Es que a veces, a los que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, necios, testarudos, entonces, no es fácil a veces", confío el cantante en un comunicado de prensa.

El nuevo proyecto de Arjona se compone por dos álbumes, uno llamado Blanco, que saldrá a la luz primero, con 14 canciones, y el otro Negro, con 12 temas. De acuerdo con las palabras del propio artista, se trata del proyecto más importante en su vida.

El primer sencillo que se desprende es "Hongos", que estará disponible el 28 de abril. Por lo pronto, el músico compartió un un video en los estudios Abbey Road, en donde retrata la experiencia de cuatro fanáticos y sus historias de conexión con Arjona, al ser invitados a una primera escucha del álbum en noviembre del año pasado.

Se trata de David (45 años), quien es médico en Sevilla, España; Marisa (39 años), que se dedica a la administración en Buenos Aires, Argentina; Sandy (28 años), una emprendedora de Tijuana, México; y Laura (27 años), una estudiante de Cali, Colombia.

"Blanco y negro no es una campaña de promoción, tampoco son sólo discos con música. Es intentar tocarnos para tocar. Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción", dijo el artista. "El encierro tiene sus ventajas… Pone a hablar a los más callados y a callar a los más habladores. Blanco y negro, a la vuelta de la esquina. Porque las cosas son como son. Con la camiseta al revés", agregó por medio de sus redes sociales.

En medio de la cuarentena por el COVID-19, Ricardo Arjona ha recibido algunos videos de sus seguidores con extractos de sus temas, que lo emocionaron al grado que incluso prometió un nuevo proyecto con el sello Metamorfosis, uniendo en un disco las mejores versiones.

jb