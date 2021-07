Arath de la Torre, el nuevo rostro del “Dr. Cándido Pérez”

Hace 30 años Jorge Ortiz de Pinedo creó e inmortalizó el personaje “Dr. Cándido Pérez”, y hoy le pasa la estafeta al actor y conductor Arath de la Torre, quien le dará vida en la nueva versión de esta serie: “Estoy contento y nervioso como en cualquier estreno, pero este en especial es algo que te toca la vida. Yo fui de público a ver ‘Dr. Cándido Pérez’ cuando fui de visitante a Televisa hace tres décadas y la verdad ahora hacer esto es algo que no lo puedo creer”, comenta en entrevista para EL INFORMADOR.

De la Torre recuerda que cuando el productor Pedro Ortiz de Pinedo -hijo de Jorge- lo contactó para platicarle del relanzamiento que tendría “Dr. Cándido Pérez” a nivel nacional, pero con un nuevo elenco y guion modernizado, el asombro fue tal que no lo creyó: “Cuando me lo dijeron no captaba la dimensión del proyecto, porque me cayó como un balde de agua, no era algo que yo hubiera pedido o casteado, pero me habló Pedro Ortiz de Pinedo y me dijo que me tenía un notición, que yo sería ‘Cándido Pérez’, en ese momento me volví loco; después, tuve una plática con Jorge Ortiz de Pinedo muy emotiva”.

Un reencuentro especial

De la Torre resalta que esta nueva versión de la serie “Dr. Cándido Pérez” -que será estrenada hoy, 18 de julio, por el Canal Las Estrellas- retomará algunos elementos clásicos que la llevaron a convertirse en un éxito, pues los capítulos de esta primera temporada fueron grabados con público en vivo, tal cual como hizo el elenco original: “Era importante rescatar este evento en vivo, saber que hay público en el foro es saber que estamos acompañados. En medio de la pandemia lo hicimos con muchísimas medidas de sanidad, no ves al público riéndose, pero sí los ves con caretas moviéndose, se escuchan las risas y esas le dan vida al programa”.

Arath destaca que desde el primer episodio el público que creció con la serie “Dr. Cándido Pérez” tendrá un reencuentro emotivo con Jorge Ortiz de Pinedo, y aunque es sorpresa la forma en cómo aparecerá con el nuevo elenco, el actor revela que la producción creó un capítulo único en su tipo para realizar simbólicamente el cambio de estafeta entre Ortiz de Pinedo y De la Torre: “Como lo decía Jorge, el ‘Dr. Cándido Pérez’ es un ‘Batman’, por decirlo así, porque lo pueden representar por generaciones muchos actores y me dijo que le gustaría que yo lo hiciera (…) Y así será”.

El actor comparte que en esta nueva versión de la serie compartirá créditos con: Irán Castillo como “Silvina”, Raquel Garza como “Doña Cata” y Lorena de la Garza como “Claudia”.

Así mismo, reveló que a la espera de la recepción que tenga esta primera temporada, ya se contempla una segunda entrega, además de que le ilusiona que en un futuro esta nueva versión de “Dr. Cándido Pérez” pueda llegar al formato teatral con una gira por el país, considerando el nivel de producción con el que Jorge Ortiz de Pinedo también ha adaptado otros programas fuera de la televisión.

Agéndalo

Estreno de “Dr. Cándido Pérez” con Arath de la Torre, hoy a las 19:30 horas, por el Canal Las Estrellas de Televisa.