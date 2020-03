¡Aprende idiomas cantando!

Que no se diga que en esta cuarentena nos olvidamos por completo de la escuela y hasta español no sabemos hablar.

Si eres amante de los idiomas, puede que la pandemia por el coronavirus (COVID-19) haya detenido tus estudios, pero eso no impide que te conviertas en un experto en otro lenguaje. Algunas canciones pueden ser de enorme ayuda para ensayar otras lenguas, ¡aquí te mostramos algunos ejemplos!

Idioma: Inglés

Canción: “Hot n cold” de Katy Perry

Por qué: uno de los principales problemas para aprender un idioma nuevo y ganar fluidez es la falta de vocabulario. Esta canción tiene una estructura gramatical muy sencilla al enfocarse en la conjugación del verbo “to be” en presente simple (ideal para principiantes del idioma).

Por si fuera poco nos da una bonita lista de antónimos:

Caliente-frío, sí-no, dentro-fuera, arriba-abajo, equivocado-correcto, negro-blanco.

Letra:

“Cause you’re hot then you’re cold

You’re yes then you’re no

You’re in then you’re out

You’re up then you’re down

You’re wrong when it’s right

It’s black and it’s white”.

Idioma: Italiano

Canción: “Un raggio di sole” interpretada por Jovanotti

Por qué: una buena oportunidad para aprender (o repasar) los tiempos pasados específicamente el pretérito y el imperfecto.

Letra:

T’ho detto “amore” e tu m’hai messo in gabbia

M’hai scritto “sempre”, ma l’hai scritto sulla sabbia

T’ho detto “eccomi” e volevi cambiarmi

T’ho detto “basta” e m’hai detto “non lasciarmi”.

Idioma: Alemán.

Canción: “Ich liebe dich immer noch so sehr” de Kate & Ben

Por qué: Para empezar habla de un tema universal conocido por todos o casi todos: El amor. Al ser una balada funciona para practicar la pronunciación correcta de algunas cuantas (muchas) frases románticas que nunca está de más tener en el vocabulario.

La traducción del título es “Te amo todavía tanto”, frase que se repite más de una vez a lo largo de la canción.

Idioma: Español

Canción: “Chilanga banda”, escrita por Jaime López y popularizada por el grupo Café Tacvba.

Por qué: esta canción está repleta del caló mexicano para la que, si no estás familiarizado con la jerga mexicana, casi hay que sacar un diccionario y traducir palabra por palabra incluso aunque seas de México... Porque “acá los chompiras rifan y bailan tibiri tabara”.

JL