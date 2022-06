Apple TV+ lanza tráiler de "Five Days at Memorial", basada en hechos del huracán "Katrina"

Antes del estreno mundial de “Five Days at Memorial” el viernes 12 de agosto, hoy Apple TV+ presentó el avance de la muy esperada nueva serie limitada basada en el libro del mismo nombre.

Proveniente del ganador del Premio de la Academia, John Ridley (“The Other History of the DC Universe,” "Let It Fall: Los Angeles 1982-1992") y del ganador del Premio Emmy, Carlton Cuse ("Jack Ryan,” "Lost"), y protagonizada por la nominada al Emmy, Vera Farmiga, Robert Pine ("CHiPs") y la ganadora del premio Emmy, Cherry Jones (“Transparent," "Succession"), "Five Days at Memorial" se basa en hechos reales que narran el impacto del huracán "Katrina" y su secuelas en un hospital local.

Cuando las aguas crecieron, se cortó el suministro eléctrico y el calor se disparó, el personal exhausto de un hospital de Nueva Orleans se vió obligado a tomar decisiones que los seguirían en los años venideros.

"Five Days at Memorial" se estrenará a nivel mundial en Apple TV+ con los primeros tres episodios el viernes 12 de agosto de 2022, seguidos de nuevos episodios semanalmente todos los viernes hasta el 16 de septiembre de 2022.

La serie limitada de 8 episodios es producida por y escrita por Carlton Cuse (“Jack Ryan,” “Lost”) y John Ridley (“The Other History of the DC Universe,” “Let It Fall: Los Angeles 1982-1992”), dirigida por Cuse, Ridley y Wendey Stanzler (“Clarice,” “Rebel”) y protagonizada por Vera Farmiga (“Up in the Air,” “The Conjuring”), Robert Pine (“CHiPs”), Cherry Jones (“Transparent,” “Succession”), Julie Ann Emery (“Better Call Saul,” “Preacher”), Cornelius Smith Jr. (“Scandal,” “Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker”), Adepero Oduye (“The Falcon and the Winter Soldier,”“Pariah”), Molly Hager (“Happyish,” “It’s Kind of a Funny Story”), Michael Gaston (“Blindspot,” “The Leftovers”) y W. Earl Brown (“Deadwood,” “Preacher.”) “Five Days at Memorial” proviene de ABC Signature, una parte de Disney Television Studios.

AC