Apple TV+ anuncia nueva serie inspirada en novela de Edith Wharton "The Buccaneers"

Apple TV+ anunció hoy el pedido de una serie de ocho episodios para un nuevo drama de una hora inspirado en la última novela inconclusa de la autora ganadora del premio Pulitzer Edith Wharton "The Buccaneers", protagonizada por Kristine Froseth ("The Assistant," "Sharp Stick"), Alisha Boe ("When You Finish Saving The World," "13 Reasons Why"), Josie Totah ("Saved by the Bell"), Aubri Ibrag ("Dive Club"), Imogen Waterhouse ("The Outpost," "Nocturnal Animals”) y Mia Threapleton ("Shadows," "I Am Ruth") ) como los bucaneros.

Escrita por la creadora de la serie Katherine Jakeways ("Tracey Ullman's Show," "Where This Service Will Terminate") y dirigida por la ganadora del premio BAFTA Susanna White ("Bleak House," "Jane Eyre," "Generation Kill"), la serie actualmente está en producción en Escocia.

Chicas con dinero, hombres con poder. Nuevo dinero, viejos secretos. Un grupo de chicas estadounidenses amantes de la diversión irrumpe en la tensa temporada londinense de la década de 1870, dando inicio a un choque cultural angloamericano a medida que la tierra del labio superior rígido es infiltrada por un refrescante desprecio sobre siglos de tradición. Enviadas a asegurar maridos y títulos, los corazones de las bucaneras anhelan más que eso, y decir 'sí, acepto' es solo el comienzo...

Las bucaneras son 'Nan St. George,' interpretada por Kristine Froseth; 'Conchita Closson,' interpretada por Alisha Boe; 'Mabel Elmsworth' interpretada por Josie Totah, 'Lizzy Elmsworth,' interpretada por Aubri Ibrag; 'Jinny St. George,' interpretada por Imogen Waterhouse; y 'Honoria Marable,' interpretada por Mia Threapleton.

Para saber: Todos los estrenos de Netflix para julio del 2022

La nominada al premio BAFTA Beth Willis ("Doctor Who," "Ashes to Ashes," "Help"), el ganador del premio Emmy George Faber ("National Treasure," "Generation Kill," "Collateral"), Katherine Jakeways y la ganadora del premio BAFTA Susanna White son productores ejecutivos. Susanna White también será la directora principal. La serie sin título es producida para Apple TV+ por The Forge Entertainment.