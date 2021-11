Apple TV+: Mariah Carey lanza adelanto de su especial navideño; Mira cuándo se estrena

Todo está listo para el especial navideño de Mariah Carey en Apple TV+, y el tráiler de la producción lo demuestra.

Apple TV+ reveló el adelanto del especial "Mariah's Christmas: The Magic Continues", que se estrenará en la plataforma el próximo viernes 3 de diciembre.

Éste espectáculo navideño contará con la primera y única presentación del nuevo sencillo de Mariah, "Fall in Love at Christmas," con Khalid y Kirk Franklin y de otros momentos especiales mientras Mariah celebra este nuevo evento navideño, junto con de Apple TV+, “Mariah Carey's Magical Christmas Special."

El esperado especial revelará la primera y única interpretación del sencillo del ícono mundial y ganadora de varios premios Grammy, Mariah Carey, titulado “Fall in Love at Christmas" en Apple TV+. A Carey se le une el artista mundial nominado al Grammy, Khalid y la leyenda ganadora del Grammy, Kirk Franklin, quienes llevan el espíritu navideño a los fans de todo el mundo. La Reina de la Navidad también celebrará las fiestas con una nueva y deslumbrante interpretación del favorito de los fans, "Christmas (Baby Please Come Home)."

También contará "Mariah's Christmas: The Magic Continues" con una entrevista exclusiva realizada por el conductor de Apple Music, Zane Lowe a Carey, junto a sus gemelos de 10 años, su hijo Moroccan y su hija Monroe, mientras comparten sus momentos festivos favoritos, y Carey cantará su clásico navideño “All I Want For Christmas Is You,” y el éxito de Apple TV+, “Mariah Carey's Magical Christmas Special.”

